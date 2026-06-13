Yayımlanan resmi kararla birlikte, ticari ve toplu yakıt alıcılarının perakende akaryakıt istasyonlarından benzin ve dizel satın alması yasaklanırken, istasyonlara müşteri veya araç başına günlük en fazla 200 litre dizel satışı yapılması talimatı verildi.

Alınan önlemler kapsamında perakende kanallardan temin edilen yakıtın yeniden satılması da tamamen engellendi. Hükümet, bu adımların adil yakıt dağıtımını sağlamak, yasa dışı satış ile stokçuluğun önüne geçmek ve kesintisiz tedarik sürecini korumak için kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

TOPLU KULLANICILAR SÜRECİ BAŞLATTI

Kararın arkasındaki en büyük etkenlerden biri, nakliye şirketleri gibi toplu kullanıcıların perakende ve toptan satışlar arasındaki fiyat farkından yararlanmaya çalışması olarak öne çıkıyor.

Ülkedeki yakıt talebinin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturan dizel yakıt, endüstriyel kullanıcılara toptan satış noktalarında perakende fiyatlarına kıyasla litre başına yaklaşık 40 rupi daha pahalıya sunuluyor.

Bu fiyat arbitrajı nedeniyle ticari alıcıların ucuz perakende istasyonlarına yönelmesi, bazı bölgelerde benzin istasyonlarında kıtlığa yol açtı. Süreç içerisinde fiyatları piyasa koşullarına göre belirleyen özel perakendecilerin dizel satışları yüzde 58 oranında gerilerken, sübvansiyonlu satış yapan devlet şirketlerinin satışlarında ise yüzde 30'u aşan fahiş artışlar kaydedildi.

90 GÜN BOYUNCA YÜRÜRLÜKTE KALACAK

Rafine yakıtların net ihracatçısı konumunda olan Hindistan'da, iç pazardaki bu yoğun sübvansiyonlu satış baskısı, ülkedeki akaryakıt istasyonlarının yüzde 90'ını kontrol eden devlet devleri Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp ve Hindustan Petroleum Corp'un karlılıklarını da doğrudan baltalıyor.

Bölgedeki İran savaşı ve jeopolitik gerilimlerin küresel petrol tedarik zincirlerini, nakliye lojistiğini ve ürün bulunabilirliğini ciddi şekilde zorladığına dikkat çeken Hindistan hükümeti, kaynakların ihtiyatlı yönetilmesi gerektiğini belirtti. Yeni kısıtlama kararlarının, aksi bir yönde erken iptal kararı alınmadığı müddetçe ilk etapta en fazla 90 gün boyunca yürürlükte kalacağı ilan edildi.