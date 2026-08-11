İspanya'da 45-65 yaş arası ev kiralayan hanelerin oranı son 20 yılda %6,5'ten %14,9'a yükselerek iki katından fazla artış gösterdi. Bu tablo, kiralık konut krizinin artık sadece gençlerin değil, orta ve ileri yaş grubunun da birincil sorunu haline geldiğini ortaya koydu.

KİRANIN YÜKÜ EN DÜŞÜK GELİR GRUBUNU VURDU

İspanya genelinde kirada oturan tüm hanelerin %32'sinde 50 yaş ve üzeri bireyler yer alıyor. Ülkede tüm kira sözleşmelerinin %37'sinden fazlası en alt gelir grubundaki haneler tarafından yürütülüyor. Bu gruptaki vatandaşlar, kabul edilebilir sınır olan %30'un çok üzerinde bir oranla, gelirlerinin %44'ünü doğrudan kiraya ayırıyor. Elektrik ve su gibi temel giderler eklendiğinde, dar gelirli ailelerin elinde gelirlerinin yarısından azı kalıyor.

ORTA YAŞ NÜFUSU NEDEN EV ALAMIYOR?

Geçmişte yaşanan finansal krizler ve yükselen gayrimenkul fiyatları, 50-60 yaş grubundaki nüfusun konut kredisi peşinatı biriktirmesini engelliyor. Bankaların kredi şartlarını zorlaştırmasıyla birlikte bu yaş grubunun ev satın alma imkanı ortadan kalkıyor. Ayrıca artan boşanma oranları da tek kişilik hane ihtiyacını artırarak orta yaşlı bireyleri yeniden kiralık ev aramaya yöneltiyor. Ekonomistler, kamu politikalarının acilen devreye girmemesi halinde mevcut durumun toplumsal bir krize dönüşeceğini vurguladı.