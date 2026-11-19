Belediye Sayıştayı'nın yaptığı ön denetimlerde bütçe ve mühendislik hesaplamalarında 13 farklı kusur tespit edilmesi üzerine, yaklaşık 133,5 milyon Brezilya Reali (yaklaşık 25 milyon dolar) bütçeli dev ihalenin teklif açılışı ertelendi.

Denetçilerin hazırladığı rapora göre projedeki en dikkat çekici tutarsızlık yapısal çelik miktarında yaşandı. Projeden sorumlu belediye şirketi, köprünün dönüşümü için 918 ton çelik gerekeceğini hesaplarken, Sayıştay uzmanları gerçek ihtiyacın 583 ton olduğunu belirledi.

Aradaki 335 tonluk fahiş farkın yanı sıra, ana bütçenin yüzde 29'una denk gelen yaklaşık 30 milyon Reallik "beklenmedik giderler" bütçesi de denetçilerin şüphelerini çekti.

MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARINDA İHMALLER VAR

Öte yandan mühendislik çalışmalarında da ciddi ihmaller bulunduğu ortaya çıktı. Köprünün üzerine eklenecek yeni metal yapının yaratacağı ağırlık yükünün güçlendirme hesaplarına dahil edilmediği ve zemin etüdü için başka bir bölgedeki köprünün eski verilerinin kopyalandığı tespit edildi.

Belediye Sayıştayı, ihale sürecinin devam edebilmesi için sorumlu kurumdan hem bütçedeki bu büyük farklara hem de teknik hatalara ilişkin kapsamlı bir açıklama bekliyor.