2015'te araç ithalatına getirilen renk kısıtlamalarıyla başlayan uygulama, 2018'den itibaren sıkılaştırıldı ve bazı araç sahipleri otomobillerini kullanabilmek için açık renge boyatmak zorunda kaldı.

Aşkabat'ta koyu renkli araçlara yönelik uygulamalar ithalat, tescil ve trafikte kullanım aşamalarına kadar uzandı. Türkmenistan genelinde siyah otomobilleri açıkça yasaklayan ulusal bir yasa bulunmamasına rağmen, başkentte uygulanan idari kısıtlamalar beyaz otomobillerin caddelerde baskın hale gelmesine neden oldu.

KOYU RENKLİ ARAÇLAR NEDEN YASAKLANDI?

Kısıtlamaların ilk adımları 2015 yılında siyah, koyu mavi ve kırmızı gibi renklerdeki araçların ithalatının sınırlandırılmasıyla atıldı. 2018'den itibaren Aşkabat'taki kontroller daha da sıkılaştırıldı ve koyu renkli araçların tescili ile trafikte kullanılmasına yönelik yeni engeller ortaya çıktı.

Beyaz rengin tercih edilmesinde Aşkabat'ın kent görünümünün de etkili olduğu belirtildi. Beyaz mermer kaplı yüzlerce binasıyla bilinen kentte, Gurbanguly Berdymukhamedov döneminde beyaz ve açık renkli araçların kullanımı desteklendi.

SİYAH OTOMOBİLLERİ YENİDEN BOYATTILAR

Kontrollerin sıkılaştırılmasının ardından bazı koyu renkli otomobiller kontrol noktalarında alıkonuldu. Araç sahiplerinden otomobillerini beyaz veya başka bir açık renge boyatmaları ve renk değişikliğinin ardından tescil işlemlerini yenilemeleri istendi.

Koyu renkli araçların başkentte satılması veya devredilmesinde de çeşitli zorluklar yaşandığı bildirildi. Belirli renklerdeki otomobillerin ülkeye ithalatına yönelik kısıtlamalar da uygulamanın diğer ayağını oluşturdu.

NEDEN HERKESİN ARABASI BEYAZ?

Aşkabat'ın kent mimarisinde beyaz rengin önemli bir yeri bulunuyor. Türkmenistan'ın 1991'de bağımsızlığını kazanmasının ardından başkentte gerçekleştirilen dönüşüm kapsamında yüzlerce bina beyaz mermerle kaplandı. Kentte oluşturulan bu görünüm zaman içerisinde otomobillere de yansıdı.

Açık renkli araçların çöl ikliminde koyu renklilere kıyasla daha az ısı emmesi de uygulama için öne sürülen gerekçeler arasında yer aldı. Ülkede yaz aylarında sıcaklıkların yükselmesi nedeniyle beyaz ve açık renklerin tercih edildiği belirtildi.

ÜLKE GENELİNDE YASAK VAR MI?

Türkmenistan genelinde siyah veya koyu renkli otomobillerin kullanılmasını açık biçimde yasaklayan ulusal bir düzenleme bulunmuyor. En sıkı uygulamaların başkent Aşkabat'ta gerçekleştirildiği ve araçların tescili, devri ve trafikte kullanılmasına yönelik idari kontroller uygulandığı bildirildi. Yıllar içerisinde ülkenin diğer bölgelerinde de koyu renkli otomobillerin tescili ve devri konusunda benzer sorunlar yaşandığına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

AŞKABAT'TA BEYAZ ARAÇLAR TRAFİĞE HAKİM

2018'den itibaren sıkılaştırılan kontrollerin ardından Aşkabat'ın caddelerinde beyaz ve açık renkli otomobiller belirgin biçimde çoğaldı. Koyu renkli otomobillere yönelik ithalat, tescil ve kullanım kısıtlamaları nedeniyle başkentte beyaz araçlar trafikte baskın hale geldi.