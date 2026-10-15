İngiltere’de finans uzmanı Martin Lewis, kredi kartı borcu bulunan tüketicileri faizsiz borç transferi fırsatlarını değerlendirmeleri konusunda uyardı. İngiltere Merkez Bankası’nın olası faiz artışlarının kredi kartı kampanyalarını etkileyebileceğini belirten Lewis, faizsiz dönemlerin kısalabileceğini ve işlem ücretlerinin artabileceğini ifade etti.

Lewis, piyasaların İngiltere Merkez Bankası’nın önümüzdeki 12 ay içinde dört kez faiz artırabileceğini öngördüğünü belirtti. Olası artışların kredi kartı faizlerine ve borç transferi kampanyalarının koşullarına yansıyabileceğini kaydetti. Lewis, bankaların faizsiz kampanyaların süresini kısaltabileceğini, faiz oranlarını ve ücretleri artırabileceğini, ayrıca başvuru kabul şartlarını sıkılaştırabileceğini söyledi.

FAİZSİZ DÖNEM BİTİNCE FAİZ DEVREYE GİRİYOR

Borç transferi kampanyaları, mevcut kredi kartı borcunun belirli bir süre faiz ödenmeden başka bir karta aktarılmasına imkân tanıyor. Ancak borcun kampanya süresi içinde kapatılmaması durumunda standart faiz oranları uygulanıyor. Haberde, İngiltere’de kredi kartlarının ortalama yıllık faiz oranının yüzde 22,25 olduğu belirtildi.

Asgari ödeme tutarının geciktirilmesi, ek ücretlere ve faizsiz kampanya avantajının kaybedilmesine neden olabiliyor. Ayrıca nakit çekim ve yeni harcamalar çoğunlukla faizsiz borç transferi kapsamına girmiyor.

CredAbility kişisel finans uzmanı Aaron Peake, kredi kartı borcunu her ay devreden tüketicilerin ödeme alışkanlıklarını gözden geçirmesi gerektiğini belirtti. Peake, toplam borcun faizsiz dönemdeki ay sayısına bölünerek aylık ödeme planı hazırlanmasını önerdi.

TÜRKİYE’DEKİ KREDİ KARTI KULLANICILARI DA TAKİPTE OLMALI

Türkiye’de kredi kartı faizleri ve borç yapılandırma koşulları, ülkenin ekonomik koşulları ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde belirleniyor. İngiltere’de beklenen faiz artışları, Türkiye’de kredi kartı faizlerinin de aynı şekilde değişeceği anlamına gelmiyor.

Bununla birlikte Türkiye’de kredi kartı borcunu sonraki aylara taşıyan tüketicilerin güncel faiz oranlarını, asgari ödeme yükümlülüklerini ve bankaların sunduğu yapılandırma seçeneklerini takip etmesi önem taşıyor. Borç transferi veya yapılandırma seçeneklerinde faiz oranlarının yanı sıra işlem ücretleri ve toplam geri ödeme tutarı da dikkate alınması gereken unsurlar arasında yer alıyor.