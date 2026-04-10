Almanya’da birçok işletmede hala yaygın olan “Yalnızca nakit ödeme kabul edilir” uygulamasına karşı Berlin eyalet hükümeti harekete geçti. Berlin’deki CDU ve SPD koalisyonu, mağaza ve restoranlara kartla ödeme kabul etme zorunluluğu getirmeyi içeren bir "dijital ödeme girişimi" hazırlıyor.

KREDİ KARTIYLA ÖDEME SEÇENEĞİ ZORUNLU OLACAK

Tagesspiegel gazetesinin haberine göre, hazırlanan teklif işletmelerin müşterilerine en az bir dijital ödeme yöntemi sunmasını zorunlu kılmayı hedefliyor. Bu adımın temel amaçları arasında; kartla ödeme yapmak isteyen tüketicilerin hayatını kolaylaştırmak, nakit denetiminin zorluğu nedeniyle oluşan vergi kaçakçılığının önüne geçmek ve kamu gelirlerini artırmak yer alıyor.

YASAL OLARAK YAPILABİLİYOR

Almanya’da şu an yürürlükte olan "sözleşme özgürlüğü" ilkesine göre esnaf, hangi ödeme yöntemini kabul edeceğine kendisi karar verebiliyor. Bazı işletmeler yüksek işlem maliyetleri nedeniyle kart kabul etmezken, 2018'den bu yana kartlı ödemelerden ek ücret alınması yasaklanmış durumda. Ancak "alt limit" uygulamaları halen yasal olarak yapılabiliyor.

Bavyera Maliye Bakanı Albert Füracker, dijitalleşmenin önemini kabul etmekle birlikte, nakit paranın gizliliği koruduğunu ve teknik altyapıdan bağımsız olduğunu belirterek nakit kullanım hakkının korunması gerektiğini savunuyor.

BAZI İSTİSNALAR TANINACAK

Girişim kabul edilse dahi, teknik imkanları yetersiz olan çok küçük işletmeler veya pazar tezgahları gibi noktalar için bazı istisnaların getirilmesi planlanıyor. Dijital ödeme zorunluluğunun Nisan ayı sonundaki koalisyon toplantısında detaylandırılarak resmiyet kazanması bekleniyor.