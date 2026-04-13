Seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte Macar forinti, Euro karşısında yüzde 2’ye yakın değer kazanarak 367,81 seviyesine yükseldi ve son üç yılın en güçlü performansını sergiledi. Dolar karşısında da yüzde 1,6 oranında artış kaydeden para birimi, 315 seviyesine yaklaşarak son dört yılın zirvesine ulaştı.

AB FONU BEKLENTİSİ ARTTI

Seçim zaferini ilan eden Tisza Partisi lideri Péter Magyar’ın yönetimi devralmaya hazırlanması, uluslararası yatırımcılar tarafından Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden tesis edileceğine dair güçlü bir sinyal olarak algılandı.

Piyasalardaki bu pozitif havanın temelinde, Brüksel tarafından dondurulan yaklaşık 18 milyar Euro tutarındaki fonun yeni dönemde serbest bırakılabileceği beklentisi yatıyor. Piyasa uzmanları Orbán’ın yenilgiyi kabul etmesinin iktidar geçişinin sorunsuz ilerleyeceğine işaret ettiğini vurgularken, bu durumun ülke risk primini aşağı çektiği belirtiliyor.

YENİ LİDERİN EKONOMİ VAATLERİ GÜNDEMDE

Macaristan’da gerçekleşen tarihi liderlik değişiminin ardından yönetimi devralmaya hazırlanan Tisza Partisi lideri Péter Magyar, ülke ekonomisini Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu hale getirmeyi hedefleyen kapsamlı bir reform paketi vadediyor.

Magyar'ın ekonomi vizyonunun merkezinde, Brüksel ile bozulan ilişkileri onararak dondurulan 18 milyar Euro tutarındaki fonun bir an önce ülke ekonomisine kazandırılması yer alıyor. Bu hamleyle piyasalarda güven tazelemeyi planlayan yeni lider, yolsuzlukla mücadele ve şeffaflık sözü vererek yabancı yatırımcılar için Macaristan’ı yeniden güvenli bir liman haline getirmeyi amaçlıyor.

EURO'YA GEÇİŞİ HIZLANDIRACAKLAR

Yeni dönemde ekonomi politikalarının en somut hedeflerinden biri de Euro para birimine geçiş sürecini hızlandırmak olarak öne çıkıyor. Magyar, 2030 yılına kadar Maastricht kriterlerini karşılama hedefi doğrultusunda, enflasyon hedefini Euro Bölgesi ile uyumlu şekilde yüzde 2 seviyesine çekmeyi planlıyor.