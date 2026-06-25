İngiltere'nin Kent ilinde plastik hortum kullanmak yasaklandı. South East Water, Kent genelinde hortumla sulama yasağı ilan etti. İlçede yaklaşık 850.000 müşterisi bulunan şirket, müşterilerinden kısıtlamalara “derhal” uymalarını istedi. Perşembe sabahı alınan önlemi duyuran şirket, hortum kullanılması durumunda tüm şehrin tehlikede olduğu konusunda uyarıda bulundu. SEBEBİ BELLİ OLDU Şirket, sosyal medyadan bu yasağın sebebini açıklayan bir paylaşımda bulundu. Açıklamada “Su arıtma tesislerimiz maksimum kapasitede çalışıyor; ancak sıcak hava dalgası nedeniyle Kent’teki su, depoların yeniden dolabileceğinden daha hızlı tüketiliyor" denildi. Paylaşımın devamında “Uzun süren sıcak ve kurak havanın ardından, Kent genelinde su talebi olağanüstü yüksek seviyelere ulaştı. Su tedarikini sürdürmek için çaba sarf etsek de, şebekemiz üzerindeki baskı devam ettiği için artık gereksiz su kullanımını azaltmamız gerekiyor" denildi Bu haftanın başlarında şirket, müşterilerinden suyu yalnızca temel ihtiyaçlar için kullanmalarını istemişti.

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