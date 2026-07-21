Orta Amerika ülkesi Nikaragua'yı on yıllardır yöneten Devlet Başkanı Daniel Ortega, muhalefetin iktidara gelmesini engellemek adına seçimlerin tamamen kaldırılabileceğinin sinyalini verdi.

Başkent Managua'da Sandinista Devrimi'nin 47'nci yıl dönümü kutlamalarında konuşan 80 yaşındaki otoriter lider, ABD tarafından desteklendiğini öne sürdüğü muhalefete sert sözlerle yüklendi.

Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) lideri Ortega, konuşmasında "Burada artık seçim olmayacak. Hükümeti ele geçirmeye çalışabilecekleri seçimler artık geride kaldı" ifadelerini kullanarak muhalefetin olası bir yönetim değişimine kapıları kapattı.

ABD destekli "darbecilerin" hedeflerini boşa çıkarmak amacıyla yeni yasaların hazırlanacağını belirten Ortega, "Yankilerin ve Somozacıların kullandığı partilerin yeniden iktidara geleceği dönemler bitmiştir. Asla! Asla! Asla!" diyerek kararlılığını vurguladı.

19 YILDIR İKTİDARDA

Devlet Başkanı Vekili olan eşi Rosario Murillo ile birlikte katıldığı törende konuşan eski gerilla savaşçısı Ortega, tarihsel geçmişe de atıfta bulundu. Sandinistalar, 1979 yılında diktatör Anastasio Somoza rejimini devirerek yönetimi ele geçirmişti. Zaferin ardından 1979-1990 yılları arasında cunta üyesi ve devlet başkanı olarak görev yapan Ortega, 2007'de yeniden geldiği iktidar koltuğunu 19 yıldır aralıksız sürdürüyor.

Son olarak 2021 seçimleri öncesinde tüm potansiyel rakip adayları tutuklatan Ortega'nın bu açıklamaları, normal şartlarda 2027 yılında yapılması planlanan bir sonraki devlet başkanlığı seçimlerinin tamamen rafa kaldırılabileceğini gösteriyor.