Almanya'da, "Petit Pont L‘évêque Cru" adlı organik çiğ süt peyniri, Staphylokokken bakterisi tespit edilmesi nedeniyle geri çağrılıyor. Artı49'da yer alan habere göre, Gillot firması tarafından üretilen ve 220 gramlık ahşap kutularda satılan bu peynirin, 350561 parti numarasına (LOT) sahip olan ve 05.03.2025 son kullanma tarihine sahip olanları piyasadan toplatıyor. Ayrıca yetkililer, tüketicilere bu ürünü kesinlikle tüketmemeleri ve derhal çöpe atmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Geri Çağırma Detayları

Ürün Adı: PETIT PONT L‘EVEQUE CRU BIO GILLOT (220 gram)

Üretici: GILLOT

Son Kullanma Tarihi: 05.03.2025

Parti Numarası: 350561

STAPHYLOKOKKEN BAKTERİSİ NEDİR VE NE GİBİ TEHLAKELER OLUŞTURUR?

Almanya Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü (BfR), Staphylokokken bakterisinin insan bağışıklık sisteminde bozulmalara yol açabileceğini ve gıda zehirlenmesine neden olabileceğini açıkladı. Bu bakteriye maruz kalan gıdaların tüketilmesi, mide bulantısı, kusma, ishal ve dolaşım bozuklukları gibi belirtileri tetikleyebilir. BfR'nin açıklamasına göre, çok düşük miktarlarda bile bakterinin toksini, gıda zehirlenmesine yol açabilir.

Bu bakteri özellikle ellerle temas eden ve protein açısından zengin gıdalarda hızla çoğalır. Riskli yiyecekler arasında, çiğ süt içeren ürünler hazır salatalar, tatlılar, ev yapımı dondurmalar ve açıkta satılan etler yer alır.