İngiltere'de resmi veriler, aile kurma umudunu donör tedavilerine bağlayan hastaların artık tamamen yurt dışındaki sperm bankalarına muhtaç kaldığını gözler önüne seriyor.

İnsan Üreme ve Embriyoloji Kurumu’nun yayımladığı son rapor, krizin vahametini açıkça ortaya koydu. İngiltere’de 2024 yılında kayıtlara geçen yeni sperm bağışçılarının yüzde 57’sinin yurt dışından ithal edildiği belirlendi. On yıl önce yüzde 33 seviyelerinde olan dışa bağımlılık oranı neredeyse iki katına fırlarken, ülkenin önde gelen sağlık kuruluşlarından TFP Fertility’nin verilerine göre 2018 yılından bu yana donör sperm tedavisine duyulan talep yüzde 73 oranında rekor artış gösterdi.

Artan bu yoğun talebe karşın İngiltere içindeki yerel bağışçı sayısının yıllardır yerinde sayması, sağlık sektörünü acil eylem planı hazırlamaya itti.

ERKEKLERİ BAĞIŞA İKNA EDEMİYORLAR

Uzmanlar, ülkede potansiyel olarak bağış yapabilecek milyonlarca erkek bulunmasına rağmen bilgi eksikliği, toplumsal tabular ve duygusal çekincelerin bu kişileri durdurduğunu vurguluyor.

Yapılan geniş çaplı araştırmalar, İngiltere’deki erkeklerin yüzde 35’inin daha önce hiç başvurmadığını ancak bağış yapma fikrine tamamen kapalı olmadığını gösteriyor.

Buna karşın potansiyel donörlerin üçte birinden fazlası, dünyaya gelecek ancak hayatları boyunca hiç tanışamayacakları biyolojik bir çocuğun varlığı düşüncesinden endişe duyarken, büyük bir kesim de gizlilik haklarının korunmayacağı korkusuyla kliniklerin kapısını çalmaktan çekiniyor.

BAĞIŞ SEFERBERLİĞİ BAŞLATTI

Durumun ciddiyetine dikkat çeken TFP Fertility Başhekimi Dr. James Hopkisson, her tedavinin arkasında umutla bebek bekleyen bir ailenin bulunduğunu hatırlatarak erkeklere çağrısını yineledi.

İngiltere genelinde bağış yapabilecek durumda olan ancak tabular ve bilgisizlik nedeniyle geri duran binlerce erkek olduğunu belirten Dr. Hopkisson, sürecin tamamen şeffaf, güvenilir ve gizlilik esaslarına dayalı yürütüldüğünü ifade etti.

Klinikler, yaşanan derin krizi aşabilmek ve dışa bağımlılığı kırmak amacıyla hem bilgilendirme kampanyalarını hızlandırdı hem de kısırlık tedavisi gören uygun durumdaki erkekleri sperm paylaşım programlarına dahil ederek bağış seferberliği başlattı.