Hollanda'da baş gösteren ciddi kuraklık ve nehir sularındaki azalma, ülkeyi resmi olarak "fiili su kıtlığı" alarmı vermeye itti. Altyapı ve Su Yönetimi Bakanlığı, mevcut kaynakların artık tarım, sanayi, doğa ve ulaşım gibi tüm sektörlerin taleplerini aynı anda karşılayamaz noktaya geldiğini duyurdu.

Bu kriz durumunu yönetmek ve etkileri en aza indirmek adına hazırlanan acil eylem planı ve öne çıkan başlıklar şu şekilde:

1. İçme Suyu Güvencede

Alınan kısıtlama kararlarına rağmen, yetkililer halkın temel ihtiyacı olan içme suyu tedarikinde herhangi bir kesinti veya aksama yaşanmayacağının altını çiziyor.

2. Bölgesel ve Stratejik Önlemler

Kuraklığın önümüzdeki haftalarda da süreceği tahminiyle, Hollanda hükümeti tek bir merkezden yönetim yerine bölgelerin özel ihtiyaçlarına göre şu dinamik çözümleri devreye alacak:

Bent ve Pompa Yönetimi: Ren Nehri kollarındaki su bentleri su seviyesini dengede tutmak için yeniden ayarlanacak. Gerekli görülen kritik noktalara acil durum pompaları kurulacak.

Tarım ve Sulama Kısıtlamaları: Su seviyesi kritik derecede düşen bölgelerde; derelerden, kanallardan ve yer altı kaynaklarından su çekilmesi sınırlandırılacak. Bu durum bazı tarım arazilerinde sulama yasaklarını beraberinde getirecek.

Deniz Suyu Tehdidine Karşı Yavaşlatma: Tuzlu suyun iç kesimlerdeki tatlı su yataklarına karışmasını engellemek amacıyla, bazı su yollarındaki gemi geçişleri seyreltilecek.

3. Kritik Hamle: Hagestein Bendi Planı

Tuzlanma riskine karşı en önemli kozlardan biri Hagestein bendi olacak. Bakanlık, bu bendi kısmen açarak Lek Nehri üzerinden West-Nederland bölgesine daha fazla tatlı su pompalamayı planlıyor. Bu sayede hem doğanın hem de tarım alanlarının tatlı su ihtiyacı koruma altına alınmış olacak.