Taze meyve ve sebzesinin yüzde 80'ini dışarıdan almak zorunda kalan ada ülkesi, sahip olduğu bol jeotermal ısı, temiz su ve yenilenebilir elektrik kaynaklarını kullanarak kapalı sistemlerde yüksek verimli üretime geçti.

Ülkenin güneybatısındaki Keflavík bölgesinde kurulan yer altı tesislerinde, ışık, sıcaklık ve nemin saniye saniye kontrol edildiği özel odalarda 5 binden fazla Japon çileği fidesi yetiştiriliyor.

Ucuza mal edilen temiz enerji sayesinde üretilen bu değerli meyveler, hem ülke içindeki restoranlara ve tüketicilere satılıyor hem de Avrupa pazarına sunuluyor.

BAŞKA ÜRÜNLERİ DE YETİŞTİRMEYİ DENECEYECEKLER

İzlanda’nın kapalı alan tarımındaki tek hamlesi çilekle sınırlı değil. Eski bir askeri üs üzerine kurulan 12 bin 500 metrekarelik dev bir tesiste ise 10 bin litrelik reaktörler içinde mikroalg üretimi yapılıyor.

Volkanik kayalardan süzülen saf su ve jeotermal enerjiyle beslenen bu yosunlardan, besin takviyeleri ve kozmetik sektöründe kullanılan değerli antioksidanlar elde ediliyor. Ülkede ayrıca, büyük veri merkezlerinin bilgisayarlarından çıkan atık ısıyı kullanarak konteynerlerde domates ve yeşillik yetiştirmeye yönelik yeni projeler de test ediliyor.