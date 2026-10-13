Yeni uygulama, özellikle orman kayıplarını, yasa dışı ağaç kesimini ve madencilik faaliyetlerini takip eden araştırmacıları ilgilendiriyor. Daha önce erişilebilen bazı harita dosyalarının indirilmesi artık yazılı izne bağlı olacak.

HARİTALARI GÖRMEK SERBEST, DOSYALARI İNDİRMEK İZNE BAĞLI

Endonezya Orman Bakanlığı, SIGAP adlı resmi harita sisteminin kullanım koşullarını değiştirdi. Yeni kurallara göre kullanıcılar haritaları görüntüleyebiliyor ve PDF olarak indirebiliyor.

Ancak orman sınırlarını ve arazi kullanımını ayrıntılı biçimde incelemeye yarayan SHP formatındaki dosyaları indirmek için bakanlıktan yazılı izin alınması gerekiyor.

Bu dosyalar, araştırmacıların farklı haritaları karşılaştırarak koruma alanlarında izinsiz ağaç kesimi veya madencilik yapılıp yapılmadığını belirlemesine yardımcı oluyor.

KARAR ARAŞTIRMACILARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Bakanlık, kısıtlamanın gerekçesi olarak verilerin değiştirilmesi ve yasa dışı şekilde satılması riskini gösterdi. Yetkililer, araştırmaları engellemeyi amaçlamadıklarını belirtti.

Çevre kuruluşları ise ayrıntılı harita verilerine erişimin zorlaşmasının ormanların denetlenmesini olumsuz etkileyebileceğini savunuyor.

Hukuk uzmanları da kamuya açık verilerin yalnızca indirilmesiyle bunların kasıtlı olarak değiştirilmesinin aynı şekilde değerlendirilmemesi gerektiğini belirtiyor. Karar, ülkede çevresel bilgilere erişim konusunda tartışmalara yol açtı.