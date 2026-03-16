Almanya'nın Ratingen merkezli gıda ithalatçısı Marmara Import Export GmbH, piyasaya sürdüğü 400 gramlık Türk keçi peyniri ürününü, mikrobiyolojik bozulma riski gerekçesiyle piyasadan toplama kararı aldı. Şirket, tüketicileri söz konusu ürünü kesinlikle tüketmemeleri konusunda uyardı.

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLER

Geri çağırma kararı, ürünün mikrobiyolojik durumuyla ilgili ortaya çıkan şüpheler üzerine ihtiyati tedbir olarak alındı. Toplatılan ürüne ait detaylar şöyledir:

Ürün Adı: Marmara Keçi Peyniri

Üretici Firma: Marmara Import Export GmbH (Sandstraße 23, 40878 Ratingen)

Ambalaj Boyutu: 400 Gram

Son Tüketim Tarihi (STT): 17.03.2026

Ürün için spesifik bir parti numarası veya EAN kodu paylaşılmadığı için, son tüketim tarihi 17 Mart 2026 olan tüm ürünlerin iade edilmesi isteniyor.

RAFLARDAN KALDIRILIYOR

Üretici firma, ilgili satış noktalarına gönderdiği talimatla ürünlerin derhal raflardan kaldırılmasını ve stokların güvence altına alınmasını istedi. Ayrıca mağazalara, müşterileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanan görsellerin asılması talimatı verildi.

Peyniri satın almış olan tüketicilerin, ürünü fiş ibraz etme şartı aranmaksızın satın aldıkları noktaya iade edebilecekleri ve satış bedelini geri alabilecekleri bildirildi.

OLASI SAĞLIK RİSKLERİ

Uzmanlar, erken bozulan süt ürünlerinde Listeria, Salmonella veya E. coli gibi tehlikeli bakterilerin üreyebileceğine dikkat çekiyor. Bu tür bakteriyel enfeksiyonlar; ateş, mide bulantısı, kusma, karın krampları ve şiddetli ishal gibi belirtilere yol açabiliyor.