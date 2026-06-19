Fransa'da sahil kasabalarında sokakta üstsüz veya sadece mayo ile yürümek tamamen yasaklandı. Yerel yönetimlerin aldığı bu karar doğrultusunda, mevzuata aykırı şekilde dolaşan tatilcilere 150 euroya kadar para cezası kesilmeye başlandı.

KISITLAMALAR HANGİ BÖLGELERİ VE KİMLERİ KAPSIYOR?

Uygulanan kısıtlamaların öncelikle üstsüz dolaşan erkek turistleri hedef aldığı açıklandı. Ancak sadece mayo ile şehir içinde gezen kadınların da aynı yaptırım kapsamına dahil edildiği bildirildi.

Fransa genelindeki plajlarda üstsüz güneşlenmeye yönelik ulusal bir yasak bulunmazken, yerel belediyelerin kendi sınırları içinde özel önlemler aldığı saptandı. Polis ekiplerinin plajlar dışındaki meydanlar, sokaklar ve tarihi bölgelerde asgari giyim seviyesini kontrol etmek üzere denetimlerini sıkılaştırdığı aktarıldı.

CEZA MİKTARLARI NERELERDE VE NE KADAR ARTIRILDI?

Fransa'nın güney kıyısındaki tatil beldesi Narbonne'da eylül ayı sonuna kadar sürecek olan yasak kapsamında şimdiden 15 kişiye para cezası kesildiği kaydedildi. Benzer idari tedbirlerin Côte-Fleury kıyısındaki Deauville kasabasında da katılaştırıldığı saptandı.

Bu bölgede daha önce 17 euro olarak uygulanan ihlal bedeli 150 euroya çıkarıldı. Atlantik kıyısında yer alan Arcachon ve Les Sables-d'Olonne beldelerinde de kurallara uymayanlara aynı miktarda cezai işlem uygulandığı açıklandı.

KAMUSAL ALANDA ASGARİ GİYİM NEDEN ZORUNLU HALE GELDİ?

Yerel yöneticiler, bu kararların kişisel özgürlükleri kısıtlamaktan ziyade ortak alanlara saygı amacı taşıdığını ifade etti. Narbonne Belediye Başkanı Bertrand Malki, plajlar için uygun olan kıyafetlerin şehir merkezinin tarihi dokusu ve kamu huzuru açısından makul olmadığını belirtti. Yetkililer, kentlerin turistik çekiciliğini korumak ve çevreye saygıyı sağlamak adına kamusal alanda asgari bir giyim standardının zorunlu kılındığını açıkladı.