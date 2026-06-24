Fransa’da etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle termometreler rekor seviyelere ulaşırken, Météo-France çarşamba günü için kırmızı alarm verilen departman sayısını 58’e yükseltti. Alarm listesine son olarak Nord, Pas-de-Calais, Somme ve Aisne bölgeleri de dahil edildi. EĞİTİMİ VE GÜNLÜK YAŞAMI SICAK HAVA ETKİLİYOR Ülke genelini etkisi altına alan olumsuz hava koşulları sebebiyle yaklaşık 1.800 okulda eğitime ara verildi. Sıcaklıkların artış gösterdiği bazı bölgelerde inşaat faaliyetleri öğleden sonra durdurulurken, planlanan spor müsabakalarının saatlerinde de değişikliğe gidildi. UZMANLARDAN UYARI GELDİ Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların zorunlu olmadıkça ve günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu. Uzmanlar, bol sıvı tüketilmesi ve güneş altında uzun süre kalınmaması gerektiğinin altını çiziyor. Öte yandan, son günlerde serinlemek amacıyla suya giren kişilerin karıştığı ölümlü boğulma vakalarındaki artış nedeniyle de uyarılarda bulunuldu.

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