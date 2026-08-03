Rusya hükümeti, 2027 yılı için hazırlanan taslak çalışma takvimini açıkladı. Taslağa göre yeni yıl tatili toplam 11 gün sürecek. Resmi tatil döneminin 31 Aralık 2026 tarihinde başlayacağı ve 10 Ocak 2027 tarihine kadar devam edeceği belirtildi.

Hükümetin açıkladığı taslakta, her yıl 31 Aralık'ın kalıcı resmi tatil ilan edilmesine yönelik herhangi bir düzenleme yer almadı. Yetkililer, bu konuda şu aşamada yeni bir adım atılmasının planlanmadığını ifade etti.

1 EYLÜL RESMİ TATİL OLABİLİR

Öte yandan Rusya Parlamentosu'nun gündemine yeni bir yasa teklifi sunuldu. Söz konusu teklifte, eğitim öğretim yılının başlangıcı olan 1 Eylül'ün resmi tatil ilan edilmesi öneriliyor. Tasarının kabul edilmesi halinde ülkede resmi tatil takvimine yeni bir gün daha eklenmiş olacak.