Ulusal basında çıkan haberlere göre, kuzeydeki Bologna, Milano Linate, Venedik ve Treviso havalimanlarında jet yakıtı temininde aksama yaşandı ve durum nedeniyle söz konusu havalimanlarının yüksek alarm durumuna geçtiği belirtildi.

Aksaklığın, jet yakıtı taşıyan tankerin gecikmeli ulaşmasından kaynaklandığı belirtildi.

Tedarikten sorumlu şirket "Air BP", söz konusu havalimanlarına uçaklara yüklenecek yakıt miktarında bazı sınırlamalara gidilebileceği konusunda uyarıda bulunduğu belirtildi.

Haberlerde, Bologna başta olmak üzere şu an için uçuşların normal olarak devam ettiği kaydedildi.

İtalya’da benzer bir durum, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın da misillemeleriyle ve Hürmüz Boğazı’nı seyrüsefere kapatmasıyla gelişen Orta Doğu'daki savaş sırasında yaşanmıştı. Nisan ayında İtalya'daki bazı havalimanlarında uzun uçuş saati olan uçak seferlerine yönelik bazı kısıtlamalara gidilmişti.