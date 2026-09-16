Yangınların dumanı yedi eyalette 12,5 milyondan fazla kişiyi etkiledi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre yangınlarla bağlantılı solunum yolu rahatsızlığı yaşayanların sayısı 1 Eylül'de 50 bin 891 iken, 9 Eylül'de 113 bin 336'ya yükseldi.

KAPILARI DOLAŞIP OKSİJEN TÜPÜ DAĞITIYORLAR

En ağır tablolardan biri Borneo Adası'ndaki Batı Kalimantan eyaletinde yaşanıyor. Pontianak ve çevresinde yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi düşerken, birçok kişi öksürük, boğaz ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuruyor.

Bölgede gönüllüler, nefes almakta zorlananlara ulaşmak için ev ev dolaşarak oksijen tüpleri dağıtıyor. Oksijen desteği yalnızca bölge halkına değil, yoğun dumana maruz kalan itfaiyecilere de ulaştırılıyor. Hükümet de etkilenen bölgelere yaklaşık bir milyon maske ve binlerce oksijen tüpü gönderirken çok sayıda sağlık çalışanını görevlendirdi.

Pontianak'taki bir sağlık merkezinde yalnızca eylülün ilk 11 gününde 187 kişi nefes alma güçlüğü nedeniyle tedavi edildi. Yetkililer, hasta başvurularının yangınlarla birlikte hızla arttığını belirtiyor.

YANGINLAR KASIM AYINA KADAR SÜREBİLİR

Endonezya, son 11 yılın en ağır yangın dönemini yaşıyor. Uzun süren kuraklık ve güçlü El Niño koşulları alevlerin yayılmasını kolaylaştırırken, yalnızca ocak-temmuz döneminde yaklaşık 202 bin hektarlık alanın yandığı bildirildi. Ağustosta ise yüz binlerce hektarlık alanın daha zarar gördüğü tahmin ediliyor.

Yangınlarla mücadele için 50'den fazla hava aracı su bırakma ve yağış oluşturma çalışmalarında kullanılıyor. Japonya'nın gönderdiği üç CH-47 Chinook helikopteri de operasyonlara destek veriyor. Endonezya Orman Bakanlığı ise yağışların gecikmesi nedeniyle yangınların kasım ayının başına kadar devam edebileceği uyarısında bulundu.

Duman ülke sınırlarını da aştı. Rüzgarla taşınan yoğun duman nedeniyle Malezya ve Singapur'da da hava kalitesi sağlıksız seviyelere çıktı. Malezya'nın bazı bölgelerinde durum daha da ağırlaşırken, Serian bölgesinde hava kirliliği nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.