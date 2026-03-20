Devlet Jeoloji ve Maden Kaynakları Servisi tarafından düzenlenen ihalelerle, stratejik öneme sahip iki büyük maden sahasının işletme hakları yeni sahiplerine devredildi. Resmi ihale platformu ProZorro üzerinden gerçekleştirilen satışlar, inşaat ve mücevher sektörleri için kritik hammadde kaynaklarını kapsıyor.

23 YILLIK DEV REZERV

Hmelnitski bölgesindeki Medjiboj yatağı 1 No’lu sahasında yer alan çarnokit (düşük alkali granit türü) işletme ruhsatı için düzenlenen ihaleyi, 4,53 milyon UAH teklif veren Grandkarer LLC kazandı. 20 yıllık özel izin süresini kapsayan ihalenin başlangıç bedeli 4,43 milyon UAH olarak belirlenmişti.

Sahanın teknik verileri şu şekilde:

Rezerv Durumu: Yapı sektörüne uygun 5,437 milyon metreküp denge rezervi.

Kapasite: Yıllık 230 bin metreküp üretim planıyla, sahanın 23 yılı aşkın işletme ömrü bulunuyor.

Şirket Bilgisi: Grandkarer LLC’nin nihai faydalanıcısı Oksana Benkalovych olarak açıklandı.

MÜCEVHER SEKTÖRÜ İÇİN 60 TONLUK HEDEF

Bir diğer önemli ihale ise Jitomir bölgesindeki Andriykovski sahası için gerçekleştirildi. 4,91 milyon UAH bedelle 5 yıllık işletme izni kazanan Geo Razrabotka LLC, bölgede kehribar çıkarma çalışmalarına başlayacak.

İhale dokümanlarına göre, saha sınırları içerisinde mücevher endüstrisi için hammadde teşkil edecek en az 60.000 kg kehribar rezervi tespit edilmesi ve ekonomiye kazandırılması öngörülüyor.