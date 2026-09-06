Geri çağırma kararı üretici Geifertshofen AG tarafından önlem amacıyla alındı. Tüketicilerden ellerindeki ürünlerin ambalaj bilgilerini kontrol etmeleri ve geri çağırma kapsamındaki peynirleri kesinlikle yememeleri istendi.

ÜÇ FARKLI TARİHE DİKKAT

Uyarı, DE BW 445 EG koduna ve 4260592732048 barkod numarasına sahip Wengert peynirlerini kapsıyor. Geri çağırmaya dahil edilen son tüketim tarihleri ise 17 Eylül 2026, 8 Ekim 2026 ve 15 Ekim 2026 olarak açıklandı.

Ürünü satın alanların peyniri tüketmemesi ve satın aldıkları mağazaya geri götürmesi istendi. Ürün bedelinin iade edilebileceği de duyuruldu.

KISA SÜREDE PEŞ PEŞE UYARILAR GELDİ

Wengert peyniriyle ilgili karar, Hollanda'da son günlerde yapılan benzer geri çağırmaların ardından geldi. NVWA, 2 Eylül'de Jumbo Lepelkaasje ile Jumbo Kaasplateau Verrassend ürünlerinde de olası Listeria riski nedeniyle tüketicileri uyarmıştı. Bu iki ürün için uyarı, tüm son tüketim tarihlerini kapsıyor.

Bundan birkaç gün önce Jumbo Gorgonzola Dolce ile Jumbo ve PLUS marketlerinde satılan bazı organik brie peynirleri için de Listeria uyarıları yapılmıştı.

Listeria özellikle hamileler, küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler açısından daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle yetkililer, geri çağırma kapsamındaki peynirlerin tadına bakılmadan iade edilmesini istiyor.