Hindistan’ın Karnataka eyaletindeki ovalarda yaklaşık yirmi yıldır temiz enerji üreten dev rüzgar türbinleri, iklim değişikliğiyle mücadeleye büyük katkı sağlasa da bölgedeki vahşi yaşamın dengesini tanınmayacak kadar değiştirdi.

Yapılan bilimsel araştırmalar, rüzgar santrallerinin kurulmasının ardından bölgedeki hayvan krallığında şaşırtıcı ve köklü değişimlerin yaşandığını ortaya koydu.

Bilim insanlarının gerçekleştirdiği çalışmalara göre, dev pervanelerin yarattığı gürültü ve hareketlilik, ekosistemin tepesindeki yırtıcı kuşları bölgeden tamamen uzaklaştırdı. Ancak bu durum, yırtıcıların avı olan küçük memeliler ve kara kuşları için beklenmedik bir avantaja dönüştü.

Şahin ve kartal gibi avcıların türbin kanatlarından kaçınmasıyla birlikte, bölgede adeta koruyucu bir kalkan oluştu. Bu ekolojik boşluğu fırsat bilen küçük kemirgenler, firavun fareleri ve bazı kara kuşu türleri, yırtıcı korkusu olmadan türbinlerin etrafında hızla çoğalmaya başladı.

Öte yandan bölgede kalan bazı kuş türlerinin ise pervanelerin çıkardığı gürültüyü bastırmak için ses tonlarını yükselterek çevreye uyum sağlamaya çalıştığı gözlemlendi.

YEŞİL ENERJİNİN YABAN HAYATI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Yeşil enerji yatırımlarının yaban hayatı üzerindeki şaşırtıcı etkileri sadece rüzgar türbinleriyle de sınırlı değil. İngiltere'de yapılan farklı bir araştırma, güneş panellerinin de yarasalar için ölümcül bir "algı tuzağı" oluşturduğunu gösteriyor.

Yarasaların, güneş panellerinin pürüzsüz yüzeyinden yansıyan sinyalleri su kütlesiyle karıştırdığı ve bu yanılgı nedeniyle panellere çarptığı belgelendi. Uzmanlar, karbon emisyonunu azaltan bu çevreci teknolojilerin yaygınlaştırılırken, doğal hayata ve hayvan türlerinin dengesine zarar vermeyecek şekilde planlanması gerektiği konusunda uyarıyor.