İspanya Vergi Dairesi, ATM'ler üzerinden gerçekleştirilen yüksek tutarlı nakit işlemlerine yönelik denetimleri sıkılaştırdı. Özellikle 3 bin euroyu aşan para çekme işlemleri mercek altına alınırken, yüksek miktarlı nakit hareketleri vergi incelemesinin konusu olabiliyor.

Dijital ödeme yöntemlerinin yaygınlaşmasına rağmen nakit kullanımı da devam ediyor. ATM'lerden düzenli olarak para çeken vatandaşların işlemleri, vergi kaçakçılığıyla mücadele kapsamında daha yakından takip ediliyor.

YÜKSEK TUTARLI İŞLEMLER DİKKAT ÇEKİYOR

İspanya'da ATM'den nakit çekmek için belirlenmiş genel bir yasal üst limit bulunmuyor. Buna karşın 1.000 euro ve üzerindeki para çekme veya yatırma işlemlerinde bankaların hesap sahibini belirlemesi ve ilgili bilgileri Vergi Dairesi'ne iletmesi gerekiyor.

3 bin euroyu aşan nakit işlemleri ise daha kapsamlı bir bildirim sürecini beraberinde getiriyor. Bankacılık kaynaklarına göre 3 bin eurodan yüksek nakit yatırma ve çekme işlemleri ile 500 euroluk banknotların kullanıldığı işlemler vergi makamlarının dikkatine sunulabiliyor.

BANKALAR BİLGİLERİ VERGİ DAİRESİ'NE İLETİYOR

Uygulamanın temel amacı, kayıt dışı ekonomi ve vergi dolandırıcılığıyla mücadele etmek. Bankalar ile İspanya Merkez Bankası arasındaki bilgi paylaşımı sayesinde yüksek tutarlı nakit hareketlerinin izlenmesi ve gerektiğinde incelenmesi sağlanıyor.

Söz konusu bildirim yükümlülüğü, EHA/98/2010 sayılı Bakanlık Kararnamesi'nin 4. maddesinde düzenleniyor. Mevzuatta, 3 bin euroyu aşan para yatırma, para çekme ve belirli tahsilat işlemlerinde çeşitli bilgilerin bildirilmesi öngörülüyor:

“Yürürlükteki düzenlemelere göre bankacılık veya kredi işlemleriyle uğraşan kredi kuruluşları ve diğer kurumlar (…) tutarı 3.000 avroyu aşan para yatırma, para çekme ve herhangi bir belgenin tahsiline ilişkin bilgi beyanında, gerçekleştirilen işlemlere ilişkin aşağıdaki verileri içermelidir:

a) İşlemi gerçekleştiren kişinin adı ve soyadı veya şirket adı veya tam adı ve vergi kimlik numarası.

b) Ameliyat tarihi.

c) Yükümlülüğün, tahsilatın veya ödemenin niteliği.

d) Gerçekleştirilen işlemin euro cinsinden tutarı.

e) İlgili ücret veya alacakların kaydedildiği hesap numarası.”

NAKİT İŞLEMLERİNDE BELGE ÖNEM TAŞIYOR

Yüksek miktarda nakit işlem gerçekleştiren kişilerin, işlemin kaynağını gerektiğinde açıklayabilmesi için bankadan resmi işlem belgesi veya makbuz alması önem taşıyor. Böylece Vergi Dairesi tarafından işlemle ilgili soru yöneltilmesi halinde işlemin niteliğinin ve tutarının belgelenmesi mümkün olabiliyor.

TÜRKİYE'DE AYNI UYGULAMA BULUNMUYOR

Türkiye'de ATM veya banka hesabından nakit çekimlerde, belirli bir tutarın aşılmasıyla otomatik olarak vergi incelemesi başlatılmasını öngören sabit bir sınır bulunmuyor. Bankalar, işlemin tutarından çok müşterinin hesap hareketleri, işlemin niteliği ve paranın kaynağı gibi unsurları dikkate alıyor. Şüpheli görülen işlemler ise ilgili mevzuat kapsamında MASAK'a bildirilebiliyor.