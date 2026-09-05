Polonya'da barış döneminde her yıl rutin olarak yürütülen bu uygulama kapsamında gönderilen kartlarda, kriz veya savaş ilan edilmesi durumunda bireylerin hangi askeri birliğe ve adrese katılacağı açıkça belirtiliyor.

Uygulama öncelikli olarak yedek askerleri kapsarken; ordu için kritik önem taşıyan sağlık personeli, bilişim uzmanları ve lojistik elemanlarının yanı sıra enerji, ulaşım ve haberleşme gibi stratejik sektörlerde görev yapan siviller de listeye dahil ediliyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk, her zaman barış temenni ettiklerini ancak her türlü olasılığa karşı hazırlıklı olmak zorunda olduklarını vurguladı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle diken üstünde olan Polonya'de seferberlik bildirimi önceki yıllara göre daha da dikkatli inceleniyor.

Tomczyk, özellikle ülkenin enerji altyapısına yönelik gelebilecek olası saldırılara karşı savunma kapasitesinin en üst düzeye çıkarıldığını ifade etti.