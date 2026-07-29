Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetiyle mücadele eden Yunanistan, market fiyatlarını düşürmek için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Üreticiler, tedarikçiler ve büyük market zincirlerinin ortaklaşa yer aldığı yeni program kapsamında temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapılması hedefleniyor.

Yunanistan'da başlatılan Ulusal Fiyatlandırma Girişimi çerçevesinde şirketler, günlük yaşamda en çok tercih edilen ürünlerde indirim yapmayı taahhüt ediyor. Programa ilişkin ilk başvurular Yunanistan Bağımsız Piyasa Denetimi ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'na ulaştı. İlk değerlendirmelere göre teklif edilen indirim oranları yüzde 5 ile yüzde 23 arasında değişiyor.

YÜZDE 5'İN ALTINDA İNDİRİM KABUL EDİLMEYECEK

Program kapsamında uygulanacak kurallara göre, sisteme dahil edilen hiçbir üründe indirim oranı yüzde 5'in altında olamayacak. Şimdiye kadar iletilen teklifler arasında en yüksek indirim oranı ise yüzde 23 olarak kaydedildi.

Başvuruların ağustos ayı boyunca alınmaya devam etmesi planlanırken, sektör temsilcileri firmaların iç onay süreçlerini tamamlayabilmesi için 24 Ağustos'a kadar ek süre talebinde bulundu. Yetkililer ise başvuruların büyük bölümünün bu tarihten önce tamamlanmasını bekliyor.

İNDİRİMLER 31 AĞUSTOS'TA RAFLARA YANSIYACAK

Hazırlanan takvime göre, onaylanan fiyat indirimleri 31 Ağustos'tan itibaren market raflarında uygulanmaya başlanacak. Böylece tüketicilerin alışveriş faturasında doğrudan düşüş sağlanması amaçlanıyor.

HEDEF EN ÇOK TÜKETİLEN ÜRÜNLER

Programın temel amacı, indirim kapsamına mümkün olduğunca fazla ürün eklemek yerine, vatandaşların en sık satın aldığı temel ihtiyaç ürünlerinde fiyatları aşağı çekmek. Bu doğrultuda şirketlerden, satış hacmi yüksek ve hanelerin alışveriş sepetlerinde düzenli olarak yer alan ürünleri programa dahil etmeleri isteniyor.