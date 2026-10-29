Rusya Merkez Bankası, nakit para hareketlerine yönelik denetim kurallarını sıkılaştırdı. Yeni düzenlemeyle şirketlerin ve bireysel girişimcilerin yaptığı tüm nakit işlemler inceleme kapsamına alınırken, vatandaşlardan da paranın kaynağını gösteren resmi belgeler istenebilecek.

NAKİT İŞLEMLERDE TUTAR SINIRI KALDIRILDI

Kommersant'ın haberine göre, Rusya Merkez Bankası, mayıs ayında yayımladığı yönergenin ardından nakit işlemlerin denetlenmesine ilişkin kuralları yeniden güncelledi. Yeni düzenlemenin en dikkat çekici maddesi, şirketler ve bireysel girişimciler için uygulanan işlem tutarı sınırının kaldırılması oldu.

Önceki uygulamada ayda 30 milyon rubleyi aşan nakit işlemler takibe alınırken, yeni kurallarla birlikte işletmelerin gerçekleştirdiği her türlü nakit işlem şüpheli işlem kapsamında değerlendirilebilecek.

VATANDAŞLAR İÇİN 5 MİLYON RUBLE SINIRI

Bireysel müşteriler açısından ise tek seferde veya bir ay içerisinde toplam 5 milyon rubleyi aşan nakit işlemler denetimin temel kriterlerinden biri olmayı sürdürecek. Yaklaşık 50 bin dolara karşılık gelen bu tutarı aşan işlemlerde müşterilerden ek belge talep edilebilecek.

Düzenlemeyle birlikte bankaların denetim kapsamı da genişletildi. Değerli yatırım metalleri, madeni paralar, işlenmiş elmaslar ve nakit döviz alım satım işlemleri de daha yakından takip edilecek.

BANKALAR İŞLEM ÖNCESİNDE BELGE İSTEYECEK

Yeni kurallara göre bankalar, şüpheli buldukları nakit işlemlerde müşterilerin mali durumunu ve paranın kaynağını gösteren resmi belgeleri talep etmekle yükümlü olacak. Bu uygulama, ATM üzerinden gerçekleştirilen işlemleri de kapsayacak.

İşlem tutarı ve şüphe düzeyiyle orantılı olarak istenecek belgelerin, para hareketi gerçekleşmeden önce sunulması gerekecek.

NAKİT PARA MİKTARINDAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Sıkılaştırılan denetimlerin, Rusya'daki nakit para hacminin 1 Temmuz 2026 itibarıyla 21,3 trilyon rubleye ulaşarak rekor kırmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

Analistler, yeni uygulamanın kayıt dışı para hareketlerini önlemeyi amaçladığını belirtiyor. Denetimlerin genişletilmesiyle işletmelerin ve vatandaşların nakit kullanımından uzaklaşarak banka transferleri ve dijital ödeme yöntemlerine daha fazla yönelmesi bekleniyor.