İran Sivil Havacılık Örgütü, Irak’a yönelik uçuşlarda yaşanan kısıtlamaların ardından yeni bir karar aldı.

Kurum, Irak seferleri için uçak bileti satışlarının ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu duyurdu.

Alınan kararın özellikle Necef uçuşlarını kapsadığı ifade edilirken, söz konusu hatta yer alan seferlerin askıya alındığı bildirildi.

HAVAYOLU ŞİRKETLERİ PARALARI GERİ ÖDEYECEK

Karar doğrultusunda İranlı havayolu şirketlerinin, askıya alınan Irak seferleri için bilet satın almış olan yolculara herhangi bir kesinti yapmaksızın ücret iadesi gerçekleştirmesi gerekiyor.

Bu uygulamayla, iptal edilen veya durdurulan uçuşlar nedeniyle yolcuların ilave bir maddi kayıp yaşamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Irak bağlantılı uçuşların durdurulması sebebiyle mahsur kalan yolcuların taşınabilmesi amacıyla harekete geçildi.

'YENİ BİLET SATIN ALMAYIN' ÇAĞRISI

Bu kapsamda İranlı havayolu şirketlerinden, Irak sınırına yakın konumdaki İran havalimanlarına ilave iç hat seferleri planlamaları istendi.

İran Sivil Havacılık Örgütü, bu ek uçuşlar için gerekli izin ve zamanların kısa süre içinde tahsis edileceğini açıkladı.

Öte yandan yetkililer, kısıtlama resmi olarak kaldırılana kadar yolculara Irak uçuşları için yeni bilet satın almamaları yönünde çağrıda bulundu.

Irak’a yönelik uçuşların ne zaman normale döneceğine ilişkin ise şu aşamada herhangi bir tarih açıklanmadı.