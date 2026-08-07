Batı Avustralya’da yapılan saha denemeleri, ticari değeri olmaması nedeniyle yakılan veya gömülen düşük kaliteli yünlerin pelet haline getirilerek kullanılmasıyla topraktaki nem tutma kapasitesinin ve verimliliğin arttığını ortaya koydu.

Avustralya’da tarım arazilerinin üst katmanlarında görülen ve toprağın su emilimini engelleyen hidrofobik (su itici) tabaka sorununa karşı organik bir çözüm geliştirildi. Melbourne Üniversitesi ve Zootechnical firması iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda, koyun kırkımında atık olarak ayrılan düşük kaliteli yünler işlenerek tarımsal pelete dönüştürüldü.

ÖNE ÇIKAN NOKTALAR AÇIKLANDI

Agronomy dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına ve yürütülen saha denemelerine göre öne çıkan bulgular şunlar:

Avustralya genelinde her yıl giyim sektöründe kullanılamayan ve nakliye maliyeti nedeniyle imha edilen yaklaşık 15 milyon kilogram karın altı ve lekeli yün malzemesi toplandı.

Pelet haline getirilen yün liflerinin, kök bölgesinde kendi ağırlığının 3 katına kadar su tutabildiği ve uygulandığı bozulmuş arazilerde otlak büyümesini %40 oranında artırdığı tespit edildi.

Keratin yapısındaki yün peletlerinin toprakta ayrışarak azot ve fosfor gibi temel besin maddelerini birkaç ay boyunca yavaşça salgıladığı ve hidrofobik tabakayı kırarak yararlı mikrobiyal faaliyeti desteklediği belirlendi.

Hektar başına 500 kilogram pelet uygulamasının, toprağın organik karbon içeriğini ve karbondioksit hapsetme kapasitesini yükselttiği kaydedildi.

GÜBRE BAĞIMLILIĞI AZALTILACAK

Araştırmacılar, elde edilen bulgular doğrultusunda üretim sürecini optimize ederek peletlerin geniş ölçekli tarım işletmelerinde kullanımını yaygınlaştırmayı ve sentetik gübre bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.