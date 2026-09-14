Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkenin güney sınırına yakın dört kritik kent için acil durum uyarısı yayımlayarak bölgede alarma geçildiğini duyurdu.

Kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada; Hamis Muşayt, Abha, Cazan ve Necran kentlerinde yaşayan vatandaşların ve bölge halkının olası acil durumlara karşı üst düzeyde tedbirli olmaları istendi. Can ve mal güvenliğinin korunması adına acil durum protokollerine tam uyum sağlanmasının hayati önem taşıdığı belirtilirken, yetkili makamlardan gelecek anlık yönlendirmelerin yakından takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

Dört kenti birden kapsayan geniş çaplı uyarının; doğal afet, meteorolojik bir risk ya da bölgesel bir güvenlik hareketliliğinden mi kaynaklandığına dair herhangi bir detay paylaşılmaması kamuoyunda ve uluslararası basında soru işaretlerine yol açtı. Yetkililerin tehlikenin kaynağına ilişkin sessizliği sürerken, bölgedeki bekleyiş devam ediyor.