İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), Ukrayna merkezli Yasensvit Ltd üreticisinden ithal edilen yumurtalarda Salmonella Enteritidis bakterisi tespit edilmesi üzerine ülke genelinde acil bir ürün toplatma uyarısı yayınladı.

Kirlenmiş ürünlerin, İngiltere’de şu ana kadar en az 36 doğrulanmış gıda zehirlenmesi vakasıyla bağlantılı olduğu açıklandı.

DAMGAYA DİKKAT EDİN UYARISI YAPILDI

Açıklamada, uyarının doğrudan yumurta kabuğu üzerinde 3UA1012066 damga kodunu taşıyan tüm ürünleri kapsadığı bildirildi. Söz konusu karar; üreticiye ait tüm ambalaj boyutları ve son tüketim tarihlerindeki ürünler için geçerli sayıldı.

FSA yetkilileri, tüketicileri dış ambalajdaki marka veya ambalaj merkezi bilgilerine güvenmemeleri konusunda uyardı. Birleşik Krallık’taki bazı işletmelerin ithal yumurtaları farklı markalar altında yeniden paketlemiş olabileceği, bu nedenle tek güvenilir kontrol yönteminin kabuk üzerindeki damga kodu olduğu belirtildi.

SÜPERMARKETLERDE SATILMIYOR

İngiltere üretimi yumurtaların durumdan etkilenmediğini vurgulayan ajans, riskli ürünlerin büyük süpermarket zincirlerinde yer almadığını duyurdu.

Yumurtaların piyasaya çoğunlukla catering (ikram) sektörü ve gıda üreticilerine hizmet veren toptancılar aracılığıyla girdiği, sınırlı sayıda ürünün ise bağımsız küçük dükkanlar ile yerel mağazalara ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

"ÜRÜNLER TÜKETİM İÇİN GÜVENSİZ"

Gıda Standartları Ajansı Olaylar Başkanı Jacquelyn McCormick, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'daki bir işletmeden ithal edilen yumurtalarda Salmonella Enteritidis tespit ettik. Halk sağlığını korumak adına acil harekete geçerek Birleşik Krallık pazarındaki etkilenen tüm ürünlerin satıştan çekilmesini ve toplatılmasını tavsiye ettik. Bu yumurtalar tüketim için güvensiz olabileceğinden, tüketiciler bu yumurtaları yememeli; işletmeler ürünleri derhal satıştan çekmeli ve perakende satışı yapılan ürünleri geri çağırmalıdır."

TÜRKİYE'DEKİ TÜKETİCİLER İÇİN DE UYARI YAPILDI

Öte yandan Türkiye'deki tüketicilerin de ambalaj üstündeki markalara güvenmek yerine doğrudan yumurta kabuğu üzerindeki üretici kodlarını kontrol etmeleri yönünde uyarı yapıldı.