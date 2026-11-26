Hint Okyanusu’ndaki Seyşeller takımadalarının yalnızca Praslin ve Curieuse adalarında doğal olarak yetişen ve bitkiler aleminin en büyük tohumunu barındıran Coco de Mer palmiyesi, nesli tükenme tehlikesi nedeniyle katı koruma yasalarıyla güvence altında tutuluyor.

İLK MEYVEYİ VERMESİ 50 YIL SÜRÜYOR

Ağırlığı dış kabuğuyla birlikte 40 kilogramı aşabilen ve soyulmuş tek bir çekirdeği 15 ila 25 kilograma ulaşan bu endemik tür, sıra dışı biyolojik döngüsüyle dikkat çekiyor. Toprağa düştükten sonra çimlenmesi yaklaşık iki yıl süren tohumun yetişkin bir ağaca dönüşerek ilk meyvesini vermesi 25 ila 50 yılı buluyor.

Ağaç dalındaki tek bir meyvenin tam olgunluğa erişmesi için ise 6 ila 10 yıllık bir süreç gerekiyor. İki loblu simetrik yapısıyla bilinen ve olgunlaşmamış evresinde içinde tatlımsı bir jel barındıran meyve, olgunlaştığında sert ve lifli bir dokuya kavuşuyor.

YURT DIŞINA ÇIKARILMASI YASAK

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi’nde yer alan Coco de Mer’in doğal popülasyonunu korumak amacıyla Seyşeller hükümeti, meyvenin toplanması ve yurt dışına çıkarılması konusunda sıkı denetimler uyguluyor. Mevzuata göre, çimlenme özelliğini koruyan ham ve işlenmemiş tohumların ülke dışına çıkarılması tamamen yasak.

İZİN BELGESİ GEREKİYOR

Ziyaretçilerin bu tohumun kabuğunu hatıra olarak yanlarında götürebilmeleri için yalnızca devlet tarafından yetkilendirilmiş satıcılardan alışveriş yapmaları gerekiyor. Yasal olarak satılan her bir parçanın üzerinde kayıt numaralı metal bir mühür, orijinallik sertifikası ve Çevre Bakanlığı onaylı resmi ihracat izin belgesi bulunması şart koşuluyor.

Havalimanı gümrük kontrollerinde gerekli belgelere sahip olmayan yolcuların beraberindeki ürünlere el konulurken, ilgili kişiler hakkında para cezası ve yasal işlem uygulanıyor.