Uluslararası gerilimler, doğal afetler ve olası altyapı kesintilerine karşı hükümetlerin yaptığı acil durum hazırlığı çağrıları, vatandaşların alışveriş alışkanlıklarını değiştirmeye başladı. Özellikle temel gıda ürünlerine yönelen tüketiciler, olası krizlere karşı konserve ve bakliyat stoklamaya başladı. İngiltere'de konserve satışlarının kısa sürede yüzde 40 artması dikkat çekti.



KONSERVE SATIŞLARINDA YÜZDE 40 ARTIŞ

İngiltere ve Japonya başta olmak üzere bazı ülkelerin vatandaşlarına en az üç günlük temel ihtiyaç malzemesi bulundurma çağrısı yapması, market alışverişlerine yansıdı. Sosyal medyada yayılan savaş söylentileri de stoklama eğilimini artırdı.

İngiltere'de bir süpermarket zincirinin konserve gıda satışları ekim ayının sonlarında kısa süreli olarak yüzde 40 yükseldi. Bakliyat, şişelenmiş su, pil ve uzun süre saklanabilen gıdalara yönelik talep de arttı.

72 SAATLİK HAZIRLIK ÇAĞRISI YAPILDI

Avrupa Birliği'nin Mart 2025'te kabul ettiği hazırlık stratejisi, vatandaşların olağanüstü durumlarda en az 72 saat boyunca kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesini amaçlıyor. İngiltere hükümeti de elektrik, su ve iletişim hizmetlerinde yaşanabilecek kesintilere karşı vatandaşlarına hazırlıklı olmaları tavsiyesinde bulundu. Uzmanlar, bu çağrıların yaklaşan bir dünya savaşının işareti olmadığını, doğal afetlerden siber saldırılara kadar farklı risklere karşı önlem alınmasını hedeflediğini vurguluyor.

UZMANLARDAN AŞIRI STOK UYARISI

Uzmanlara göre ihtiyaçtan fazla gıda satın alınması, marketlerde arz sıkıntısına ve fiyat artışlarına neden olabilir. Özellikle düşük gelirli aileler, yaşlılar ve engelli bireyler bu durumdan daha fazla etkilenebilir.

Öte yandan kullanılmadan son tüketim tarihi geçen ürünler gıda israfını da artırıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre gıda kayıpları ve israfı, küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 8 ila 10'undan sorumlu tutuluyor.

Almanya ve İngiltere'deki yetkililer ise vatandaşlara günlük tüketim alışkanlıklarına uygun miktarda alışveriş yapmalarını, ürünleri aşamalı olarak stoklamalarını ve önce eski gıdaları tüketmelerini öneriyor.