Belçika, Fransa ve İsveç’te yüzlerce mağazanın buzdolabı ile dondurucu sistemlerine sızan siber korsanlar, soğutucu sıcaklıklarını derece derece düşürmek yerine 70 dereceye kadar yükseltti.

Gece yarısı gerçekleşen müdahalelerin ardından sabah mağazalarına gelen görevliler eritilmiş dondurucular, bozulmuş etler ve su basmış reyonlarla karşılaştı. Şok gelişme sonrası kasalar dolusu gıda ürünü imha edilerek çöpe atıldı.

100 BİN EURO DEĞERİNDEKİ GIDALAR ÇÖPE GİTTİ

Son olarak Belçika'da yaklaşık 40 Delhaize, 15 Carrefour ve 5 Spar mağazası ile et entegre tesislerinin soğutma sistemleri hedef alındı. Yalnızca Belçika'daki mağazalarda birkaç saat içerisinde 100 bin euro değerindeki gıda çöpe giderken, benzer bir kriz İsveç'te de patlak verdi.

Başkent Stockholm başta olmak üzere ülke genelindeki ICA ve Coop zincirlerine ait mağazalarda soğutucuların sıcaklığı 55 dereceye çıkarıldı. Dondurulmuş gıda reyonlarının tamamen bozulmasıyla marketlerde büyük paniğin yaşandığı ülkede yetkililer acil önlemler almaya başladı.

İLK FRANSA'DA BAŞLADI

Avrupa'yı etkisi altına alan dijital sabotaj zincirinin ilk halkası ise Ekim ortasında Fransa'da yaşanmıştı. Ülke genelinde yaklaşık 700 Intermarché ve Coopérative U mağazasının soğutma sistemlerine uzaktan müdahale edilerek sıcaklıklar 50 dereceye fırlatılmış, tonlarca gıda ürünü zayi olmuştu.

Soğutma sistemleri uzmanları, korsanların aynı açığı ve yöntemi kullandığını belirtirken, sistemlerin sadece yazılım güncellemesiyle korunamayacağını ve fiziksel altyapı değişikliklerinin şart olduğunu vurguluyor. Market zincirleri ise ürün tedarikini sürdürebilmek ve yeni bir siber dalganın önüne geçmek için güvenlik protokollerini alarm seviyesine çıkardı.