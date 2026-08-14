İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye seyahat edecek turistlere yönelik seyahat rehberini güncelleyerek yasal zorunluluklar ve pasaport kuralları hakkında uyarılarda bulundu. Yapılan bilgilendirmede, Türkiye’de bulunan yabancı ülke vatandaşlarının yanlarında geçerli bir fotoğraflı kimlik belgesi taşımasının yasal bir zorunluluk olduğu hatırlatıldı.

ORİJİNAL PASAPORT TAŞIMA ZORUNLULUĞU

Açıklamaya göre turistlerin, turistik bölgelerde, ana meydanlarda, toplu taşıma merkezlerinde ve şehirler arası yollardaki polis kontrol noktalarında yapılan kimlik denetimleri için yanlarında pasaportlarının asıllarını bulundurmaları gerekiyor. Türk mevzuatında kimlik kontrolleri için herhangi bir yaş muafiyeti yer almadığı, bu nedenle çocukların da orijinal pasaportlarının ailelerinin yanında bulunması gerektiği belirtildi.

PARA CEZASI UYGULANIYOR

Yapılan uyarılarda, denetimlerde orijinal pasaportunu ibraz edemeyen kişilere 900 TL ile 3.000 TL arasında idari para cezası uygulanabileceği ifade edildi. Kimliğini doğrulayamayan veya yasal giriş durumunu belgeleyemeyen kişilerin pasaportlarını almak üzere konakladıkları yere götürülebileceği ya da inceleme tamamlanana kadar polis merkezinde tutulabileceği kaydedildi.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR

Seyahat rehberinde Türkiye’ye giriş yapacak kişilerin dikkat etmesi gereken diğer kurallar şu şekilde sıralandı:

Pasaportların Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren en az 150 gün (5 ay) geçerlilik süresinin bulunması ve en az bir boş sayfasının olması gerekiyor.

İngiliz vatandaşı pasaportuna sahip kişilerin, turizm veya iş amacıyla 180 günlük süre içerisinde 90 güne kadar olan seyahatlerinde vizeden muaf olduğu hatırlatıldı.