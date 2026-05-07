Knight Frank'ın 2026 Servet Raporu verilerine göre, Avrupa'nın ultra yüksek net servete sahip bireyler (UHNWI) nüfusu 184 bine dayandı. Listenin başında ise devasa ekonomisiyle Almanya yer alıyor.

En çok ultra zengini olan ülkeler

Almanya: 38.215 kişi (Liderliği kimseye bırakmıyor)

İngiltere: 27.876 kişi

Fransa: 21.528 kişi

İsviçre: 17.692 kişi

İtalya: 15.433 kişi

Türkiye ve Polonya’dan dev sıçrama

Mutlak sayılarda Almanya lider olsa da, büyüme hızına bakıldığında Doğu Avrupa ve Türkiye rüzgarı esiyor. Polonya’nın süper zengin nüfusu %109 artarak iki katına çıkarken, Türkiye de hemen ardından geliyor.

Polonya: %109 büyüme

Türkiye: %94 büyüme (Nüfus 4.208 kişiye yükseldi) 2021'de bu sayı 2174 idi.

Romanya: %93 büyüme

Küresel servet kabuk değiştiriyor

Süper zenginler artık sadece paralarını değil, yaşamlarını da sınırlarda gezdiriyorlar. Rapora göre artan vergiler ve siyasi riskler, zenginlerin "çoklu platform" yaşamına geçmesine neden oldu.

Dünya Lideri ABD: 387 binden fazla ultra zenginiyle hala "motor" güç.

Yükselen yıldız Hindistan: Küresel manzarayı şekillendirmeye başladı.

Mobilite artıyor: Zengin aileler artık vergi avantajı ve yaşam tarzına göre ülke değiştiriyor.