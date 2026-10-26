39 ülkeyi kapsayan küresel kamu borcu araştırmasında kişi başına düşen borç miktarları resmen açıklandı. Veriler, dünyanın en büyük ekonomilerinde her bir vatandaşın payına düşen borç yükünün 100 bin doları aştığını, Türkiye'nin ise kişi başına 11 bin 800 dolarlık kamu borcuyla sıralamanın gerisinde kaldığını gösterdi.

KİŞİ BAŞINA EN ÇOK KAMU BORCU DÜŞEN ÜLKELER HANGİLERİ?

Açıklanan mali verilere göre, kamu borç stoğunun vatandaş sayısına bölünmesiyle elde edilen kişi başı borç miktarları ülkeler bazında şu şekilde kayıtlara geçti:

ABD: 113.300 dolar

Japonya: 110.700 dolar

Hollanda: 42.100 dolar

Macaristan: 40.700 dolar

Slovenya: 40.500 dolar

Romanya: 35.900 dolar

Slovakya: 33.600 dolar

Danimarka: 29.100 dolar

Letonya: 26.600 dolar

Estonya: 17.700 dolar

Türkiye: 11.800 dolar

TÜRKİYE KÜRESEL SIRALAMADA NEREDE YER ALIYOR?

Listenin 39 ülkelik genel dağılımında Türkiye, kişi başına 11 bin 800 dolarlık kamu borcuyla sıralamanın alt basamaklarında yer aldı. ABD'de bir vatandaşın payına düşen kamu borcunun 113 bin 300 dolar, Japonya'da ise 110 bin 700 dolar seviyesinde bulunması, gelişmiş ekonomiler ile gelişmekte olan piyasalar arasındaki borçlanma hacmi farkını ortaya koydu. Türkiye'nin kişi başı borç seviyesi, Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinin de gerisinde kaldı.

KAMU BORCUNUN NÜFUSA ORANI VE MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER

Toplam kamu borcunun nüfusa bölünmesi, devletlerin mali yükümlülüklerinin demografik yapıya dağılımını gösteren temel kriterler arasında kabul ediliyor. Sıralamada zirveye yerleşen ekonomilerin yüksek kişi başı borç seviyelerine karşın rezerv ve üretim kapasiteleriyle denge kurduğu, borçluluk oranı düşük seyreden ülkelerin ise hazine yükü açısından daha sınırlı bir risk taşıdığı kaydediliyor.