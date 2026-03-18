ABD’nin Ohio eyaleti merkezli gerçekleşen patlayıcı bir gökyüzü olayı, geniş bir coğrafyada paniğe ve hayranlığa neden oldu. Yaklaşık 1,8 metre çapında ve 7 bin 700 kilogram ağırlığında olduğu belirlenen dev bir meteor, Salı sabahı yerel saatle 09.00 sularında atmosferde infilak ederek arkasında devasa bir şok dalgası bıraktı.

NASA tarafından doğrulanan olayda, sesten hızlı hareket eden cismin yarattığı sonik patlamalar, Ohio başta olmak üzere Pensilvanya ve diğer komşu eyaletlerde binaların sallanmasına ve şiddetli gürültülere yol açtı.

250 TON TNT GÜCÜNDE ENERJİ AÇIĞA ÇIKTI

NASA Meteoroid Ortamları Ofisi Başkanı Bill Cooke’un açıklamalarına göre, saatte yaklaşık 72 bin kilometre hıza ulaşan ateş topu, Erie Gölü’nün 80 kilometre üzerinde tespit edildikten sonra atmosferde parçalanmadan önce 50 kilometreden fazla yol katetti.

Parçalanma anında açığa çıkan enerjinin, yaklaşık 250 ton TNT patlayıcısına eşdeğer olduğu tahmin ediliyor.

Bu muazzam enerji salınımı, yerdeki sakinler tarafından önce parlak bir ışık patlaması, saniyeler sonra ise evleri sarsan şiddetli bir darbe dalgası olarak hissedildi.

UZAYDAN GELEN YILDIRIM SANILDI

Olayın boyutu sadece yerdeki gözlemciler tarafından değil, uzaydaki gelişmiş sistemler tarafından da kaydedildi. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’ne (NOAA) ait GOES-19 uydusu, atmosferdeki ani parlamayı anlık olarak görüntüledi. Başlangıçta otomatik sistemler tarafından yıldırım olarak sınıflandırılan bu veri, Ulusal Hava Durumu Servisi’nin haritalama çalışmaları ve uydu görüntülerinin detaylı analizi sonucunda meteor patlaması olarak tescillendi.