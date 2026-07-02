Okul sıralarında veya ofislerde her gün kullandığımız, üzerinde Alman markası taşıyan kurşun kalemlerin büyük bir kısmının aslında Brezilya'da üretildiğini çok az kişi biliyor. Dünyanın en eski sanayi kuruluşlarından Faber-Castell, Brezilya'nın Sao Paulo eyaletindeki bir üniversite şehri olan Sao Carlos'u adeta dünyanın kalem başkentine dönüştürdü.

Teknoloji ve mühendislik altyapısı nedeniyle seçilen bu devasa tesis, şu an markanın küresel üretim merkezi konumunda bulunuyor ve yılda 2 milyardan fazla kalem üreterek 70’ten fazla ülkeye ihraç ediyor.

ÜLKESİNDEKİ DOĞAL ORMANLARA DOKUNMUYOR

260 yılı aşkın köklü bir tarihe sahip olan firmanın Brezilya'daki bu operasyonunu asıl benzersiz kılansa, doğaya zarar vermeden uyguladığı devrimsel sürdürülebilirlik modeli. Kalem üretimi için yerel ormanlardaki tek bir doğal ağaca bile dokunmayan şirket, ham madde ihtiyacını karşılamak amacıyla Minas Gerais bölgesinde tam 9 bin futbol sahası büyüklüğünde devasa bir yapay çam ormanı kurdu.

Dünyada kendi özel ormanına sahip ilk kalem üreticisi olan marka, bu sayede hem 4,5 milyondan fazla dikili ağaçla atmosferdeki karbonu yakalıyor hem de yüzlerce hayvan türüne doğal bir yaşam alanı sunuyor.

Çam ağaçlarının ince tahtalar haline getirilip grafit madeniyle milimetrik olarak birleştirilmesiyle üretilen bu "EcoPencil"lar, tarım ülkesi olarak bilinen Brezilya'nın küresel sanayi ve çevre mühendisliğinde de dünyaya nasıl öncülük edebileceğini kanıtlıyor.