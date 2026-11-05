Topraklarının büyük bölümü deniz seviyesine oldukça yakın olan ülkede, yeni alanların yerleşim ve altyapı ihtiyaçları için kullanılması planlanıyor. Proje, denizin ortasında yeni yaşam alanları oluşturmayı hedefliyor.

ÜLKENİN YÜZÖLÇÜMÜNÜ 21 HEKTAR ARTIRACAKLAR

Tuvalu'nun başkenti Funafuti'de yürütülen çalışmalarda, lagün tabanından çıkarılan kumlar kıyıya taşınarak deniz üzerinde yeni kara parçaları oluşturuluyor. Son aşamada yaklaşık 6 hektarlık alan kazanılması hedefleniyor.

Proje yöneticisi Alan Resture, üç ayrı çalışmanın tamamlanmasıyla ülkenin ana adasına yaklaşık 21 hektar toprak ekleneceğini açıkladı. Deniz duvarları ve kıyı koruma yapılarının da bulunduğu çalışmaların toplam maliyeti yaklaşık 50 milyon dolar.

Yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Tuvalu'nun toplam kara yüzölçümü yalnızca 26 kilometrekare. Bu nedenle denizden kazanılacak her yeni alan ülke açısından büyük önem taşıyor.

DENİZ SEVİYESİ 30 YILDA 15 SANTİMETRE YÜKSELDİ

Tuvalu'daki kara parçalarının ortalama yüksekliği deniz seviyesinden yalnızca 2 metre. NASA verilerine göre ülkenin çevresindeki deniz seviyesi 1993 ile 2023 yılları arasında yaklaşık 15 santimetre yükseldi.

Uzmanlar, 2050 yılına kadar yaşanabilecek 30 santimetrelik ek yükselişin taşkınları çok daha yıkıcı hâle getirebileceği konusunda uyarıyor.

Ekim ayında 30 ülkeden temsilcinin katıldığı toplantıda tanıtılan proje, Tuvalu'nun yükselen denize karşı geliştirdiği en dikkat çekici önlemlerden biri olarak öne çıkıyor.