Fransa'da BNP Paribas, Societe Generale ve Credit Mutuel Alliance Federale (CIC) gruplarının 2023 sonundan itibaren ATM ağlarını birleştirme kararıyla başlayan ortak bankamatik projesi Cash Services yükselişini sürdürüyor. 2SF (Societe des Services Fiduciaires) bünyesinde yürütülen proje, 2026 yılının sonuna kadar mevcut şube bankamatiklerinin tamamını değiştirerek toplam 7.000 ortak otomatı faaliyete geçirmeyi hedefliyor.

Takvim kapsamında, 2025 yılı sonu itibarıyla ortak ağa taşınan otomat sayısının 3.000'e ulaşması planlanıyor.

FARKLI BANKA MÜŞTERİLERİNE ÜCRETSİZ İŞLEM İMKANI

Uygulama ile birlikte üç bankanın müşterileri, kendi kurumlarının dışındaki ortak bankamatiklerden yapılan para Çekme işlemlerinde "başka banka ATM'si kullanım ücreti" ödemekten muaf tutuluyor. Müşteriler kartlarını otomata taktiklarında ekran doğrudan kendi bankalarının arayüzüne dönüşüyor.

Eylül 2024 itibarıyla şube binalarına bağlı ATM'lerin entegrasyonu başlarken, bu cihazlar üzerinden nakit yatırma ve çek yatırma gibi gelişmiş bankacılık işlemleri de sunuluyor.

BANKASIZ BELEDİYELERE YENİ HİZMET MODELİ

Sistem, bankalar açısından işletim ve bakım maliyetlerini düşürmeyi amaçlarken, şubesi bulunmayan kırsal belediyeler için de "Yerel Yönetimler" başlığı altında yeni bir model getiriyor. İkinci çeyrek itibarıyla hayata geçirilen bu teklif sayesinde, ortak bankalardan birinin şubesine sahip olmayan beldeler de beldelerine ATM kurulmasını talep edebiliyor.

AYLIK 2500 İLE 3000 İŞLEM

2SF tarafından paylaşılan verilere göre, bir noktaya ortak bankamatik kurulmasının karlı hale gelebilmesi için aylık 2.500 ile 3.000 arasında para çekme işleminin gerçekleşmesi gerekiyor. Potansiyel işlem hacmi yüksek olan bölgelerde kurulum ve işletim maliyetleri belediyelere yansıtılmazken, düşük hacimli lokasyonlar için talepler vaka bazlı analiz edilerek değerlendirmeye alınıyor.