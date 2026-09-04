Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, Ukrayna’ya gönderilmek üzere Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla finanse edilen ancak teslimatı yapılmayan 70 milyon euroluk topçu mühimmatı skandalının ardından 2 Eylül’de görevinden istifa etti. Estonya Savunma Yatırımları Merkezi’nin (RKIK) İtalyan Datasel S.R.L. şirketi üzerinden yürüttüğü tedarik sürecinde ödenen yüksek avanslara rağmen mühimmatın Ukrayna’ya ulaşmadığı ortaya çıktı.

Tallinn yönetimi, buharlaşan tutarı geri alabilmek amacıyla ulusal mahkemeler ve Strazburg’daki Avrupa Tahkim Mahkemesi nezdinde hukuki süreç başlattı.

Skandalın boyutları, Estonya Sayıştayı’nın yayımladığı denetim raporuyla daha da derinleşti. Raporda, Savunma Bakanlığı’na bağlı kurumların sözleşme yönetimi, izleme ve teslimat kontrollerinde ciddi ihmaller bulunduğu ve devlet bütçesinin mali risk altına sokulduğu belgelendi.

Gelişmeler üzerine Estonya Başsavcılığı ceza soruşturması açarken, Avrupa Komisyonu da Avrupa Barış Tesisi kapsamında sağlanan 70 milyon avroluk fonun akıbetini ve iade süreçlerini incelemek üzere Eston yetkililerle temas kurdu.

Pevkur’un istifası, Mayıs ayında Letonya Savunma Bakanı Andris Sprūds’un ayrılışının ardından Baltık bölgesinde yaşanan ikinci üst düzey savunma istifası olarak kayıtlara geçti.

Rusya tehdidine karşı savunma bütçelerini hızla artıran Baltık ülkelerinde yaşanan bu süreç, askeri tedarik mekanizmalarındaki denetim zafiyetlerini gözler önüne serdi.