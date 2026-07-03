ABD'nin doğusunda uzanan Appalachian Dağları'nda yapılan yeni jeolojik araştırmalar, bölgenin yaklaşık 2,5 milyon ton lityum barındırabileceğini ortaya koydu. Bu miktar, elektrikli araçlardan akıllı telefonlara kadar birçok teknolojik ürünün üretiminde kritik öneme sahip olan lityum açısından dikkat çekici bir potansiyel anlamına geliyor.

Araştırmacılar, lityumun pegmatit adı verilen kayaçlarda yoğunlaştığını belirtiyor. Söz konusu rezervin ekonomik olarak değerlendirilebilmesi halinde, ABD'nin lityum ithalatına olan bağımlılığını önemli ölçüde azaltabileceği ifade ediliyor.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Lityum, şarj edilebilir pillerin temel hammaddeleri arasında yer alıyor. Elektrikli otomobiller, cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar ve enerji depolama sistemlerinde yaygın olarak kullanılan bu element, küresel enerji dönüşümünün de kilit unsurlarından biri olarak görülüyor.

KUZEY VE GÜNEY BÖLGELERİNDE YOĞUNLAŞIYOR

Çalışmaya göre rezervlerin önemli bölümü Appalachian Dağları'nın kuzey ve güney kesimlerinde bulunuyor. Özellikle Maine, New Hampshire ve Carolina eyaletleri, yüksek lityum potansiyeline sahip bölgeler arasında öne çıkıyor.

ÇEVRESEL ETKİLER TARTIŞILIYOR

Uzmanlar, olası madencilik faaliyetlerinin ekonomik faydalarının yanı sıra çevresel riskler de taşıdığına dikkat çekiyor. Büyük ölçekli kazılar, doğal yaşam alanlarının zarar görmesine, atık oluşumuna ve karbon salımının artmasına neden olabileceği için projelerin sıkı çevre denetimleriyle yürütülmesi gerektiği vurgulanıyor.

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDE YENİ BİR SAYFA

Keşif, ABD'nin kritik mineraller alanındaki konumunu güçlendirebilecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ancak uzmanlara göre bu potansiyelin ekonomiye kazandırılması sürecinde çevresel sürdürülebilirlik ile enerji güvenliği arasında dengeli bir politika izlenmesi büyük önem taşıyor.