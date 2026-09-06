ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda tırmanan gerilim dünya ticaret yollarını olumsuz etkilemeye devam ederken, Lübnan bölgesel lojistikte kilit bir rol üstlenmek adına kapsamlı bir ulaşım projesi başlattığını duyurdu.

Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Fayiz Rasamni, ülkedeki liman ve demir yolu ağlarını Suriye üzerinden Türkiye ve Körfez ülkelerine bağlayacak dev bir transit koridor planını açıkladı.

Bölgesel su yollarında, özellikle Hürmüz ve Babu'l Mendeb boğazlarında yaşanan krizlerin Lübnan limanlarının stratejik önemini belirgin şekilde artırdığını vurgulayan Bakan Rasamni, altyapı yatırımları sayesinde uluslararası ticaret hacmini katlamayı hedeflediklerini belirtti.

Proje çerçevesinde, ülkenin en büyük ticaret kapısı olan Beyrut Limanı'nın mevcut 1,2 milyon konteynerlik kapasitesinin 3 milyona çıkarılması için çalışmalar başlatıldı. Benzer şekilde Trablus Limanı'nın kapasitesinin de 300 bin konteynerden 1 milyonun üzerine taşınması planlanıyor.

SURİYE ÜZERİNDE TÜRKİYE'YE BAĞLANACAKLAR

Ülkedeki karayollarının artan nakliye ve lojistik yükünü tek başına karşılayamayacağına dikkat çeken Rasamni, atıl durumdaki demir yolu hatlarının hızla yeniden faaliyete geçirileceğini bildirdi.

Kurulacak lojistik ağın yalnızca Lübnan ve Suriye arasındaki ulaşımla sınırlı kalmayacağını vurgulayan Ulaştırma Bakanı; Trablus Limanı'ndan başlayıp Suriye demir yolu ağı üzerinden Irak, Basra Körfezi ve Türkiye pazarlarına kadar uzanacak bölgesel ve kesintisiz bir transit hattı oluşturacaklarını ifade etti.

Türkiye'nin gelişmiş demir yolu altyapısı, Avrupa ve Körfez coğrafyasına olan yakınlığıyla bu projenin hayati bir parçası olacağını kaydeden Rasamni, Ankara'nın sürece vereceği desteğe büyük güven duyduklarını söyledi.

Projenin teknik detaylarını, finansman modellerini ve ikili iş birliği imkanlarını mevkidaşlarıyla görüşmek üzere yakın zamanda Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini de sözlerine ekledi.