Haiti-ABD çifte vatandaşı olan Floridalı papaz Christian Emmanuel Sanon, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moïse'nin 2021 yılındaki suikastıyla bağlantılı olarak ABD'de yöneltilen suçlamalardan çarşamba günü suçlu bulundu.

Miami'deki federal mahkemede yaklaşık sekiz hafta süren yargılamanın ardından Sanon, Moïse'yi öldürmek için komplo kurmak da dahil olmak üzere çeşitli suçlardan mahkum edildi.

ABD dışında bir kişiyi kaçırmak veya öldürmek için komplo kurmak dahil toplam sekiz suçlamayla karşı karşıya kalan Sanon, ceza duruşmasında müebbet hapis cezasına kadar hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor.

Sanon'un daha önce bu yılın başlarında mahkum edilen diğer dört kişiyle birlikte yargılanması planlanıyordu ancak davası onlardan ayrılmış ve sağlık nedenleriyle ertelenmişti.

KOMPLODAN HÜKÜM GİYDİ

Federal savcılar, Güney Florida'nın Moïse'yi devirme ve komplocuların seçtiği bir devlet başkanını göreve getirme planının tasarlanması ve finanse edilmesi için bir merkez olduğunu belirtti.

Hükümet yetkilileri, Sanon'un Moïse'nin yerine geçecek kişi olarak komplocuların ilk tercihi olduğunu ifade ederken, savcılar da Sanon'un komplo için para toplanmasına yardımcı olduğunu, kendisi ve diğer kişiler için Haiti'ye seyahat ve bu ülkede konaklama ayarladığını kaydetti.

İddianameye göre Moïse'yi devirme planı, Sanon'un Nisan 2021'de Güney Florida'da eski bir Haitili senatör ve birkaç ABD'li iş insanıyla bir araya gelmesiyle nihai şeklini almaya başladı.

Soruşturmacılar; grubun, Sanon iktidara geldiğinde altyapı projeleri, güvenlik güçleri ve askeri teçhizat ihalelerinin, topluca CTU olarak bilinen Florida merkezli Counter Terrorist Unit Federal Academy ve Counter Terrorist Unit Security adlı iki şirkete verilmesi konusunda anlaştığını aktardı.

Savcılara göre CTU, başlangıçta Sanon'un güvenliğini sağlamak amacıyla askeri eğitim almış yaklaşık 18 Kolombiya vatandaşını işe aldı.

Yetkililer, komplocuların ayrıca silah ve koruyucu yelek temin etmek ve Haitili çetelerle bağ kurmaya çalışmak için aylar harcadığını bildirdi.

HIZLI VAZGEÇTİLER

Haiti'de doğan ve gençlik yıllarında ABD'ye taşınan Sanon, duruşmadaki ifadesinde Florida ve Ortabatı bölgesindeki Haitili göçmen topluluklarına ait kiliselerde görev yaptığını söyledi.

Sanon, bir dönem Moïse'yi görevden almaya çalışan kişilerle iletişim halinde olduğunu kabul etti ancak grubun suikasttan çok önce başka bir adaya yöneldiğine dikkat çekerek Moïse'yi öldürme planlarına dair herhangi bir bilgisi olduğu iddialarını reddetti.

Haziran 2021'e gelindiğinde komplocular, Sanon'un devlet başkanı olmak için ne anayasal niteliklere ne de yeterli halk desteğine sahip olduğunu fark etti.

Grup bunun üzerine desteğini, Ocak 2025'te firari durumdayken hayatını kaybeden eski Haiti Yüksek Mahkemesi yargıcı Wendelle Coq Thélot'a kaydırdı.

5 KİŞİ MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI

Mahkeme kayıtlarına göre savcılar, Moïse'yi öldürme planının, Covid salgını sırasında işletmelere yardım etmek amacıyla oluşturulan ABD hükümeti programlarından elde edilen parayla yaklaşık iki düzine yabancı paralı askere ödeme yapılmasını da içerdiğini belirtti.

ABD'li savcılar suikastla bağlantılı suçlardan 40'tan fazla kişiye dava açarken, beşi müebbet hapis cezası çeken toplam bir düzine kişi mahkum edildi.

Yetkililerin, çoğunluğu emekli Kolombiyalı askerlerden oluşan bir ekibin 7 Temmuz 2021'de evlerine düzenlediği gece baskınında Moïse'yi öldürüp eşini yaraladığını açıklamasından bu yana Haiti'de devlet başkanı bulunmuyor.

Amerika kıtasının en yoksul ülkesi olan Haiti; diktatörlük, siyasi çalkantılar ve demokratik yönetimi uzun süredir engelleyen dış müdahalelerle dolu bir geçmişe sahip. Ülkede yeni devlet başkanı seçiminin gelecek yıl yapılması planlanıyor.