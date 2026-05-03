NASA ve Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi ortaklığında geliştirilen NISAR uydusunun son verileri, Meksika'nın başkenti Mexico City'nin dünya üzerindeki en hızlı çöken metropollerden biri olduğunu çarpıcı bir şekilde ortaya koydu.

NASA tarafından yayımlanan rapora göre, yaklaşık 22 milyon nüfuslu dev metropol, yılda ortalama 25 santimetre seviyesinde zemine gömülüyor. Eski bir göl yatağı üzerine inşa edilen şehrin, yeraltı sularının aşırı çekilmesi ve kontrolsüz kentleşme nedeniyle son bir asırda toplam 12 metreden fazla çöktüğü belirtiliyor.

AYDA 2 SANTİMETRE ÇÖKÜYOR

Ekim 2025 ile Ocak 2026 arasındaki gerçek zamanlı ölçümlere dayanan veriler, özellikle şehrin ana havalimanı ve tarihi Bağımsızlık Meleği Anıtı çevresinde çökme hızının ayda 2 santimetreye kadar ulaştığını gösteriyor. Bu jeolojik değişim, sadece modern altyapıyı değil, 16. yüzyıldan kalma Mexico City Katedrali gibi ikonik yapıları da tehdit ediyor. Jeofizik uzmanı Enrique Cabral, bu durumun metro hatlarından drenaj sistemlerine, içme suyu ağlarından konutlara kadar tüm kritik altyapıda ciddi hasarlara yol açtığını ve derinleşen bir su krizini tetiklediğini vurguluyor.

TEKNOLOJİ DOĞAL AFETLERİ ÖNCEDEN HABER VEREBİLECEK

Uzaydan elde edilen verilerin yeraltındaki hareketliliği bina bazında izleyebilecek kadar hassas olduğunu belirten NISAR bilim insanı Paul Rosen, bu teknolojinin doğal afetlerin önceden tespiti ve iklim değişikliğinin takibi için hayati önem taşıdığını ifade ediyor.

Uzun yıllar boyunca sorunu büyük oranda göz ardı eden Meksika hükümetinin, derinleşen su krizi ve NASA’nın sağladığı somut veriler sonrası araştırmalara daha fazla kaynak ayırmaya başladığı belirtilirken; uzmanlar, çözüm üretmek için öncelikle durumun ciddiyetinin tam olarak kavranması gerektiğine dikkat çekiyor.