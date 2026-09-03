Silahlı çatışma, 2 Eylül'de Kiev'in Dniprovskiy ilçesindeki Yuriy Şumskoho Caddesi çevresinde meydana geldi. SBU ekiplerinin yürüttüğü bir operasyon sırasında iki güvenlik biriminin karşı karşıya gelmesiyle başladı. SBU'nun özel operasyon birimi Alfa'nın da bölgede bulunduğu belirtilirken, yaşanan gerilim kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda GUR mensubu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

OPERASYONUN NEDENİYLE İLGİLİ FARKLI İDDİALAR

SBU, operasyonun Rusya bağlantılı bir terör planının engellenmesine yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğini savundu. Bazı Ukrayna ve yabancı medya kuruluşları ise SBU'nun GUR ile bağlantılı olduğu belirtilen Rus Gönüllü Kolordusu mensuplarının bulunduğu bir dairede arama yapmak ve bir kişiyi gözaltına almak istemesi üzerine çatışmanın çıktığını aktardı. Söz konusu kişinin Rus Gönüllü Kolordusu komutan yardımcısı Stepan Kaplunov olduğu iddia edildi.

ZELENSKİY'DEN SERT TEPKİ

Çatışmanın ardından Zelenskiy, SBU ve GUR yönetimlerinden olayla ilgili kamuoyuna açık ve ayrıntılı açıklama yapılmasını istedi. Ukrayna lideri, iki güvenlik biriminin başkentte silahlı çatışmaya girmesini sert biçimde eleştirerek silahların Ukraynalılar arasında değil, Rus işgalcilere karşı kullanılması gerektiğini vurguladı. Zelenskiy ayrıca olayla ilgili iç soruşturmalar yürütülmesi ve gerekli görülmesi halinde sorumlular hakkında personel değişiklikleri dahil olmak üzere işlem yapılması çağrısında bulundu.

GERİLİMİN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Çatışmanın ardından olay yerine Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu (DBR) görevlilerinin de geldiği bildirildi. Ukrayna'daki gelişmeleri izleyen kaynaklara göre soruşturmanın odağında, iki güvenlik biriminin neden karşı karşıya geldiği, operasyonun hangi hukuki gerekçeyle gerçekleştirildiği ve silahlı çatışmanın nasıl başladığı bulunuyor. Olay, Rusya ile savaşın sürdüğü bir dönemde Ukrayna'nın güvenlik yapılanması içerisindeki koordinasyon ve yetki tartışmalarını yeniden gündeme getirirken, Kiev yönetiminin olayın sorumlularına ilişkin atacağı adımlar merakla bekleniyor.