Bavyera eyaletine bağlı Germering kasabasında geleneksel mezar alanlarına olan talep dibe vururken, yakınlarını kaybeden vatandaşların cenazelerini ağaç diplerine ve kök aralarına defnetme isteği yerel yönetimleri harekete geçirdi.

Mezarlıklarda klasik kabirlerin boş kalmasının nedeni ölüm oranlarının düşmesi değil, halkın doğayla iç içe ve bakım gerektirmeyen yeni defin modelini kitlesel olarak benimsemesi oldu.

PRATİK OLDUĞU İÇİN TERCİH EDİYORLAR

Uygulanan yeni yöntemde hayatını kaybeden kişilerin naaşları yakıldıktan sonra külleri biyolojik olarak çözünebilen özel bir vazoya yerleştiriliyor ve bu vazo mezar taşı yerine ulu bir ağacın gövdesine ya da köklerinin arasına gömülüyor.

Böylece yaşayan bir ağaç doğal bir anıt haline gelirken, geleneksel mezarların getirdiği düzenli temizlik, çiçek bakımı ve bahçe masrafları da tamamen ortadan kalkıyor.

Mezarlık İdaresi Başkanı Daniela Urbanek, ailelerin artık sürekli mezar bakımıyla uğraşmak istemediğini, kasaba dışında yaşayan akrabalar için sevdiklerini bir ağacın gölgesine emanet etmenin hem pratik hem de manevi açıdan en güçlü alternatif haline geldiğini belirtiyor.

BELEDİYELER HAREKETE GEÇTİ

Talebin bir anda patlaması nedeniyle belediyeler kökleri koruma altına alarak defin yapılabilecek özel alanlar oluşturma yarışına girdi. Her ağacın altına defin yapılamaması ve mevcut kök sistemlerinin zarar görmemesi gerektiği için Germering Belediyesi ilk etapta yaklaşık 90 kişinin defnedilebileceği korunaklı peyzaj alanları belirledi.

Yoğun başvuru kuyruğu karşısında yetkililer, hem artan ağaç mezarı talebini karşılamak hem de klasik mezarlıklarda atıl kalan boş alanları yeniden değerlendirmek üzere yeni peyzaj projeleri üzerinde çalışıyor.