Başakşehir'de yaklaşık 5 bin kişilik bir kız öğrenci yurdunun karşısında bulunan Mikel Coffee şubesi, tanıtım videosuna tepki yağdı. Şubeyi 'Başakşehir'in yeni piyasa mekanı' diye tanıtan ve yurdun konumunu özellikle vurgulayan video sosyal medyada kısa sürede tartışma konusu oldu, kullanıcılar Başakşehir Belediyesi'ne ve ilgili kurumlara çağrı yaptı.

'YENİ PİYASA MEKANI' DİYEREK TANITTILAR

Sosyal medyada paylaşılan tanıtım videosunda şube, 'Başakşehir'in yeni piyasa mekanı' olarak sunuldu. Videodaki ifadelere göre mekân, otomobil kültürüne hâkim erkek müşterilerin yalnız kalmayacağı bir yer olarak anlatılırken, hemen karşısındaki yaklaşık 5 bin kişilik kız öğrenci yurduna da açıkça dikkat çekildi. Öğrencilerin kaldığı bir binanın müşteri çekmek için reklam malzemesi yapılması kullanıcıları rahatsız etti.

Tanıtım videosunda şu ifadeler yer aldı:

"Başakşehir'in yeni piyasa mekanını duydunuz mu? Mavera Comfort'taki beş bin kişilik kız öğrenci yurdunun tam karşısındaki Mikel kafede, özellikle geniş otomobil kültürüne sahip beyler, bu kültürlerini sergilemek üzere kafede sık sık bir araya gelmeye başlamışlar.

İçeride birden çok ateş çukurları var. Burada engin otomobil kültürüne sahip beyler yalnız kalplerini ısıtıyorlar. Birlikte gitmek istediğin arkadaşlarına gönder."

MÜHÜRLENDİ

Mikel Coffee Türkiye, videonun kendi bilgisi dışında ve yapay zeka kullanılarak hazırlandığını açıkladı; franchise olarak işletilen şubenin yatırımcısıyla tüm ticari ilişkilerini sonlandırdığını duyurdu.“5.000 kişilik kız yurdunun tam karşısında” denilerek reklamı yapılan kafe, mühürlendi

'NASIL REZİL BİR REKLAM BU!'

Mahmut Özay isimli bir kullanıcı da paylaşımı 'Nasıl rezil bir reklam bu!' sözleriyle eleştirdi ve videoyu apar topar silmenin bir şeyi değiştirmeyeceğini söyledi. Tepkiler büyüyünce konu belediyeye ve ilgili kurumlara taşındı. Kız öğrencilerin yaşadığı yerin müşteri çekmek için satış argümanına dönüştürülmesi, tartışmayı daha da alevlendirdi.