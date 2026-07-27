Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, 2026 Macaristan Grand Prix'sinde bir devlet başkanı sıfatıyla değil, akredite edilmiş bir motor sporları fotoğrafçısı olarak yer aldı.

Hungaroring'deki Formula 1 yarış hafta sonuna Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) basın akreditasyonuyla katılan 64 yaşındaki Pavel, profesyonel kamera ekipmanlarıyla cumartesi günkü yarış hareketliliğini pist kenarından takip etti.

Çek F1 fotoğrafçısı Jiří Křenek ile birlikte çalışan Pavel'in yarış pistindeki varlığı görenleri şaşkına çevirdi.

MESLEK DEĞİL, HOBİ

Formula 1 yarışlarında sıkça görülen resmi devlet ziyaretlerinden farklı olarak Pavel, etkinliğe uzun yıllardır sürdürdüğü spor fotoğrafçılığı hobisini gerçekleştirmek amacıyla katıldı.

Yanında taşıdığı Nikon ve Canon marka makinelerle pist etrafındaki diğer akredite fotoğrafçıların arasına karışan Çekya Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı görevinden öncesine dayanan bu tutkusunu pist kenarında sürdürdü.

NATO Askeri Komitesi eski Başkanı olan Petr Pavel için bu organizasyon kadraj arkasında yer aldığı ilk büyük yarış da değil.

Bu yılın başlarında 24 Saat Le Mans yarışına da tam fotoğraf kitiyle katılan Pavel; daha önce Brno'daki MotoGP, World Superbike, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki NASCAR yarışları ve Suudi Arabistan'daki Dakar Rallisi gibi prestijli motor sporları organizasyonlarında da fotoğrafçılık yapmıştı.

HAYIRSEVER FOTOĞRAFÇI

Pavel, fotoğraf tutkusunu daha önce hayır işleri için de değerlendirdi. 2025 Dakar Rallisi'nde çektiği fotoğraflar Prag'daki Ulusal Teknik Müze'de sergilendikten sonra bir fotoğraf albümü haline getirilerek açık artırmayla satıldı.

Bu girişim sayesinde elde edilen 668 bin Çek kronundan fazla (yaklaşık 30 bin avro) gelir; çocuklara, tek ebeveynli ailelere ve yaşlılara destek olmak amacıyla kullanıldı.

Çekya Cumhurbaşkanı'nın Hungaroring'deki görüntüleri sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Takipçiler, Pavel'in hem Nikon hem de Canon kameraları bir arada taşımasını esprili yorumlarla karşılarken, pist çevresindeki profesyonel fotoğrafçılarla olan uyumunu takdir etti.